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رسمي - منتصر الوحيشي مدربا جديدا للنادي الافريقي

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 14:29 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - اعلن النادي الافريقي، اليوم الجمعة، عن تعيين المدرب منتصر الوحيشي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب قيس اليعقوبي الذي تم فسخ العلاقة التعاقدية معه امس بالتراضي.
ويعاني النادي الافريقي خلال هذا الموسم من ازمة نتائج حادة اذ يحتل في ختام مرحلة الذهاب للبطولة المركز قبل الاخير برصيد 8 نقاط بالاضافة الى الصعوبات المالية والمشاكل التسييرية التي ادت الى تعيين هيئة تسييرية وقتية برئاسة محسن الطرابلسي.

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