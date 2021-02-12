الفيلم الروائي التونسي "الهربة" في مهرجان مالمو السينما العربية بالسويد

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يسجل فيلم "الهربة" لغازي الزغباني حضوره في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو السينما العربية بالسويد في دورته الحادية عشرة التي ستقام من 6 إلى 11 أفريل 2021.و"الهربة" هو عمل روائي طويل مدته 90 دقيقة، بطولة غازي الزغباني ونادية بوستة ومحمد حسين قريع.وتدور أحداث الفيلم حول هروب متشدّد ديني من قبضة الأمن، ولجوئِه إلى غرفة "مومس" للاحتماء بها من أنظار الأمنيين.فتعمل "المومس" على مساعدته رغم التناقض الشديد في الأفكار بينهما بما هو متشدّد، بينما هي حاملة لأفكار متحرّرة.وهذا الفيلم هو في الأصل عمل مسرحي تمّ تقديمه سنة 2018، واجتهد غازي الزغباني ليُحوّله إلى عمل سينمائي بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات في الكتابة، محافظا على الممثلين في شخصيات المسرحية.وتمّ تقديم العرض الأول لهذا العمل في الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية (18-23 ديسمبر 2020).لمح