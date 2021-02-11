مفتي الجمهورية: بعد غد السبت مفتتح شهر رجب 1442 هجري

جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية، مساء اليوم الخميس، أن مفتتح شهر رجب 1442 هجري، هو يوم السبت 13 فيفري 2021.وقال المفتي في بلاغه إنه لم تثبت رؤية هلال شهر رجب بغروب شمس اليوم الخميس 29 جمادى الثانية 1442 هجري، الموافق ليوم 11 فيفري 2021.وأضاف البلاغ أن يوم غد الجمعة 12 فيفري 2021 هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الثانية 1442 هجري.مفتي الجمهورية يتلقى اليوم الخميس 4 فيفري 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442 هـ التقرير الشهري من السيد سمير بن عبد الله المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حول رصد هلال شهر رجب .