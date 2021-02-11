   karaouli - يا ليالي  

مفتي الجمهورية: بعد غد السبت مفتتح شهر رجب 1442 هجري

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 18:38 قراءة: 0 د, 30 ث
جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية، مساء اليوم الخميس، أن مفتتح شهر رجب 1442 هجري، هو يوم السبت 13 فيفري 2021.
وقال المفتي في بلاغه إنه لم تثبت رؤية هلال شهر رجب بغروب شمس اليوم الخميس 29 جمادى الثانية 1442 هجري، الموافق ليوم 11 فيفري 2021.
وأضاف البلاغ أن يوم غد الجمعة 12 فيفري 2021 هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الثانية 1442 هجري.


الصورة : مفتي الجمهورية يتلقى اليوم الخميس 4 فيفري 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442 هـ التقرير الشهري من السيد سمير بن عبد الله المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حول رصد هلال شهر رجب .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220386



En continu

Toutes les news
.

الخميس 11 فيفري 2021 | 29 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:58 15:31 12:40 07:12 05:45
14°
 18° % 51 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1121°-1017°-1212°-811°-6
  • Avoirs en devises
    22383,2

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28541 DT        1$ =2,71568 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1843,4 MDT