النادي الافريقي - فسخ العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب قيس اليعقوبي (زين العابدين الوسلاتي)

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اعلن زين العابدين الوسلاتي عضو الهيئة التسييرية الوقتية للنادي الافريقي عن فسخ العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم قيس اليعقوبي.واضاف في تصريح على امواج اذاعة "شمس اف ام" يوم الخميس ان الهيئة التسييرية الوقتية ستتواصل مع رؤساء القائمات الذين يعتزمون الترشح لرئاسة النادي الافريقي من اجل تحديد هوية المدرب البديل مشيرا الى ان منتصر الوحيشي يعد ضمن قائمة المرشحين لتولي المقاليد الفنية لفريق باب الجديد الى جانب اسماء اخرى على ان يتم حسم الملف بشكل نهائي في ظرف 72 ساعة على اقصى تقدير.وكانت ادارة النادي الافريقي السابقة برئاسة عبد السلام اليونسي عينت المدرب قيس اليعقوبي يوم غرة فيفري الماضي وذلك لمدة موسم ونصف.وقاد اليعقوبي النادي الافريقي في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في مباراتين الاولى خسرها خارج القواعد امام الاولمبي الباجي بثنائية دون رد والثانية تعادل فيها مع ضيفه الملعب التونسي 2-2.ويعاني النادي الافريقي خلال هذا الموسم من ازمة نتائج حادة اذ يحتل في ختام مرحلة الذهاب للبطولة المركز قبل الاخير برصيد 8 نقاط.