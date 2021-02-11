زغوان: تخصيص مركزجهوي بزغوان ومركزين محليين بالفحص والناظور للقيام بالتلاقيح ضد فيروس "كورونا"

وات -

مثّل تحديد مراكز التلاقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية زغوان، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر الولاية، بإشراف الوالي، صالح المطيراوي، وبحضور عدد من ممثلي الهياكل المتدخلة، تقرر خلالها اختيار المركب الشبابي بزغوان كمركز جهوي للقيام بالتلاقيح على امتداد الأسبوع، والقاعة المغطاة بالفحص ومثيلتها بالناظور، كمركزين محليين للقيام بالتلاقيح نهاية كل أسبوع، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي.وأضاف بالي، في تصريح لـ"وات"، أنه تقرر في نفس الإطار، إحداث فرق متنقلة للقيام بالتلاقيح لفائدة الحالات الخاصة أو التي يتعذر عليها التنقل للمراكز المخصصة للغرض، مضيفا أن المدير الجهوي للنقل تعهد بتوفير سفرات إضافية لتمكين المواطنين من التنقل لإجراء التلاقيح.وبخصوص الوضع الوبائي بالجهة، بيّن ذات المصدر، أن نسبة الوفيات تراجعت من 82 حالة لكل 100 ألف ساكن في بداية شهر جانفي 2021، إلى 61 حالة خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري.ولاحظ أن نسبة حالات التكفل بالمصابين بالمستشفيات العمومية والخاصة منذ بداية الجائحة، بلغت 26 بالمائة، مقابل 4 فاصل 3 بالمائة على المستوى الوطني، وهو ما قلص، وفق تقديره، من عدد الوفيات بالجهة.