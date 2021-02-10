وزارة المالية عبأت قرضا مجمعا بالعملة بقيمة 465 مليون دولار أمريكي ساهمت فيه 14 مؤسسة بنكية

وات - كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الاربعاء ، ان 14 مؤسسة بنكية ساهمت في تعبئة قرض مجمع بالعملة بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار أمريكي .
واضافت الوزارة ، في بلاغ لها ، ان هذا القرض الذي يندرج في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 تتوزع الى 150 مليون دولار و 260 مليون أورو.
وتبلغ مدة القرض 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال ) مع نسبة فائدة للمبالغ بالاورو بـ2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و 75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
وتقدر نسبة الفائدة بالنسبة للمبالغ بالدولار ب 75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و5ر3 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين
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واضافت الوزارة ، في بلاغ لها ، ان هذا القرض الذي يندرج في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 تتوزع الى 150 مليون دولار و 260 مليون أورو.
وتبلغ مدة القرض 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال ) مع نسبة فائدة للمبالغ بالاورو بـ2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و 75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
وتقدر نسبة الفائدة بالنسبة للمبالغ بالدولار ب 75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و5ر3 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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