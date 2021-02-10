وزارة المالية عبأت قرضا مجمعا بالعملة بقيمة 465 مليون دولار أمريكي ساهمت فيه 14 مؤسسة بنكية

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كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الاربعاء ، ان 14 مؤسسة بنكية ساهمت في تعبئة قرض مجمع بالعملة بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار أمريكي .واضافت الوزارة ، في بلاغ لها ، ان هذا القرض الذي يندرج في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 تتوزع الى 150 مليون دولار و 260 مليون أورو.وتبلغ مدة القرض 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال ) مع نسبة فائدة للمبالغ بالاورو بـ2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و 75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.وتقدر نسبة الفائدة بالنسبة للمبالغ بالدولار ب 75ر2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و5ر3 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين