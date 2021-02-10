   Om Kalthoum - ذكريات  

جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية مع كل من الصين والهند

Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 17:12 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - انعقدت صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بقصر باردو جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية مع كل من الصين والهند ، برئاسة السيد حافظ الزواري رئيس المجموعة وبحضور عدد من أعضائها.

وكانت الجلسة مناسبة للتداول بخصوص مجموعات الصداقة البرلمانية ودورها في تنمية العلاقات الديبلوماسية واثراء التعاون الثنائي في مختلف أـوجهه.


واتفق أعضاء المجموعة على منهجية عمل ترتكز بالخصوص على عقد لقاءات مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية المعنيين بملف التعاون مع هذين البلدين ، للاطلاع على علاقات تونس معهما وأبرز الاتفاقيات المبرمة. واتفقوا كذلك على تنظيم لقاءات مع عدد من الوزارات الأخرى حسب مجالات الاهتمام.
كما اقترح تنظيم لقاءات مع سفيري كل من الصين والهند بتونس، ومع سفيري تونس في هذين البلدين الصديقين، وذلك لتعميق الاطلاع على واقع التعاون وافاقه وضبط خطط العمل التي ستعتمدها المجموعة .

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