تصفيات أفروباسكات 2021: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة مدغشقر يوم 19 فيفري بالمنستير

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يستهل المنتخب التونسي لكرة السلة مشاركته في المرحلة الاخيرة من تصفيات افروباسكات 2021 بملاقاة منتخب مدغشقر يوم 19 فيفري الجاري بقاعة المنستير (س 17).ويتبارى في الجولة الثانية للمجموعة الاولى مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 20 فيفري (س 17) على ان يختتم سلسلة مقابلاته في هذه التصفيات بمواجهة منتخب افريقيا الوسطى (س 17).وكان المنتخب التونسي انهى المرحلة السابقة في صدراة مجموعته برصيد 6 نقاط متقدما على الكونغو الديمقراطية (5) وافريقيا الوسطى (4) ومدغشقر (3).وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيشرع بداية من الغد في الاعداد لهذه المرحلة الاخيرة من التصفيات بمشاركة اللاعبين الاتي ذكرهم: عمر عبادة ومكرم بن رمضان وصالح الماجري ومراد المبروك ورضوان سليمان وزياد الشنوفي ومحمد حديدان ومحمد العباسي ومختار غيازة واسكندر البحوري واسامة المرناوي وواصف المثناني وحسني الالاهي واشرف القنوني ومحمد بن طاهر وعمر بوعلاق واحمد الدامي وفارس العشي.ويذكر ان مدينة المنستير تستضيف ايضا منافسات المجموعتين الرابعة والخامسة في حين تجرى منافسات المجموعتين الثانية والثالثة بالعاصمة الكامرونية ياوندي.وتتاهل المنتخبات الثلاثة الاوائل للمجموعات الخمس الى نهائات رواندا المقررة بالعاصمة كيغالي من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021.