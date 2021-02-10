مرصد رقابة: توجه تونسيين مقيمين بالخارج بعريضة إلى وزارة الصحة لمطالبتها بإلغاء قرار الحجر الصحي الإجباري بالنزل

وات -

أفاد مرصد رقابة في بلاغ له اليوم الأربعاء، ان تونسيين مقيمين بالخارج توجهوا إلى وزارة الصحة بعريضة تحمل حتى الآن نحو 6 آلاف توقيع، للمطالبة بإلغاء قرار الحجر الصحي الإجباري بالنزل.واعتبر الموقعون على هذه العريضة ان فرض الحجر الصحي الاجباري بالنزل على جميع المسافرين الوافدين على تونس الذي أقرته وزارة الصحة بداية من يوم الاثنين 1 فيفري 2021 "قرار تعسفي ومشط وغير انسانيّ، ولا يراعي ظروف التونسيين بالخارج المتأزمة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ"، مطالبين بإلغاء شرط الحجر الصحي الاجباري بالفنادق.وكان مرصد رقابة قد أشار في وقت سابق إلى أنّ وزارة الصحة تعتمد معايير "غامضة وأثمانا باهظة لاختيار النزل المشاركة في برنامج إيواء الحجر الصحي الاجباري الذي يرفضه كثير من المواطنين"، وفق ذات البلاغ الذي ذكر بتوجه المرصد بتاريخ 29 جانفي الماضي بطلب نفاذ الى المعلومة إلى وزارة الصحة وذلك بعد نشر الوزارة قائمة بأسماء وتعريفة النزل المشاركة في برنامج إيواء الحجر الصحي الاجباري.وطالب المرصد بمعرفة الإطار القانوني أو الترتيبي لعملية اختيار النزل في ھذا البرنامج وبالمعايير التي أقرت لھذا الاختيار، كما طالب بنسخة من كراس الشروط المعد للغرض وبالجھة المعنية بالإشراف على برنامج إيواء الحجر الصحي الإجباري وبمعرفة آلية تحديد أسعار الغرف.وتساءل المرصد عن وجود آلية لدعم محدودي الدخل أو الحالات الاجتماعية الاستثنائية من المواطنين العائدين من الخارج والمتضررين كغيرھم من تداعيات الجائحة،مطالبا بالحصول على المعطيات المتعلقة بصفقات الإعاشة للمنخرطين في ھذا البرنامج وصفقات التخلّص من النفايات الطبية في النزل المعنية.يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت عن فرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس بداية من يوم الاثنين 1 فيفري، وذلك في بلاغ نشرته يوم 25 جانفي 2021 وضمنته قائمة النزل المعدة كمراكز للحجر الصحي الإجباري والموزعة على عدد من ولايات الجمهورية وأسعار الغرف، مؤكدة انه يتعين على المعنيين بهذا الاجراء الاستظهار عند السفر بوثيقة الحجر ووصل الخلاص (Voucher).