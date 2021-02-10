اللجنة العلمية لمجابهة كورونا تقترح تمديد اجراءات التوقي من الفيروس وسط تراجع حصيلة الاصابات اليومية

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كشف عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، حبيب غديرة، اليوم الاربعاء، أن اللجنة اقترحت، خلال اجتماعها امس الثلاثاء، تمديد الاجراءات الوقائية لمجابهة كورونا الى غاية يوم 15 مارس المقبل.واضاف غديرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان اللجنة اوصت بالتمديد في اجراءات الحجر الصحي الجزئي الذي أقرته السلطات منذ 15 جانفي الفارط، مشيرا الى أن وزير الصحة سيحيل مقترحات اللجنة الى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا التي يترأسها، رئيس الحكومة هشام مشيشي وتضم في تركيبتها أعضاء من مجلس الوزراء.وبين أن تمديد الاجراءات الوقائية التي تشمل منع التجمهر وحظر الجولان من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا من شانه "المحافظة على مكسب التحسن التدريجي في السيطرة على الفيروس التاجي".واشار الى انه رغم تسجيل بوادر اولية على التحسن التدريجي للوضع الوبائي في البلاد غير ان أعضاء اللجنة قد اجمعوا على ضرورة مواصلة اجراءات التوقي من أجل السيطرة على الجائحة.واقر غديرة بعدم وجود تأكيد علمي دقيق لتحسن الوضع الى أن المعلومات الواردة من الأطباء المباشرين بوحدات كوفيد -19 وبالمستشفيات في الأقسام العادية والاستعجالي تفيد بتراجع الضغط في الحالات الوافدة للعلاج.وتأتي تصريحات عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا متطابقة مع احصائيات مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس الذي كشف عن انخفاض حصيلة الوفيات المسجلة يوميا بكورونا من 103 حالة وفاة يوم 23 جانفي الفارط الى 52 حالة يوم 8 فيفري الجاري.وبحسب المنظمة فان التراجع مس حالات الاصابة بالمرض المسجلة خلال أسبوعين في نفس الفترة التي انخفضت الى 910 حالة مقابل 2389 حالة اصابة.