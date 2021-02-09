هيئة نجم المتلوى تطالب بصرف قسط من المنحة المخصصة للنادي من شركة فسفاط قفصة

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طالبت ادارة نجم المتلوي بالاسراع لتحديد موعد جلسة عاجلة مع مسؤولي شركة فسفاط قفصة للنظر في الوضعية المالية الحرجة للفريق، وصرف قسط من المنحة المخصصة للجمعية بقيمة 400 الف دينار ، وذلك لخلاص مستحقات اللاعبين والاطار الفني و جزء من الصكوك البنكية والقيام ببعض الانتدابات حسب ما افاد به الناديوأكد رئيس الجمعية محمد الديناري، في مراسلة موجهة لوالي قفصة، أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب فان الجمعية لن تعود للتمارين، كما ستقدم الهيئة المديرة استقالتها لاستحالة العمل في مثل هذه الظروف.وتجدر الاشارة الى أنّ نجم المتلوي كان قد أنهى مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و 2 تعادلات و 7 هزائم.