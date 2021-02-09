الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 9 فيفري 2021

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نابل: غلق مدرسة ابتدائية بمعتمدية الميدة بسبب تفشي فيروس"كورونا" في صفوف الإطار التربوي

الكاف: تسجيل 06 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتراجع ملحوظ في الحالة الوبائية بالجهة

جندوبة: تسجيل حالتي وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 5 وفيات بفيروس "كورونا" و49 اصابة محلية جديدة

تم منذ يوم أمس الاثنين، غلق المدرسة الابتدائية بـ"عين غراب" من معتمدية الميدة بولاية نابل، بعد ثبوت إصابة مدير المدرسة و3 من إطاراتها التربوية بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أكده كاتب عام الفرع الجهوي للتعليم الأساسي بنابل، محمد الهادي العفيف.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم غلق المدرسة الابتدائية بعين غراب لمدة ثلاثة أيام بقرار إداري للقيام بعملية التعقيم بهدف الحد من انتشار العدوى، مشيرا إلى أنها تضم 9 معلمين أغلبهم يدرسون أكثر من مستوى.وبيّن العفيف، أنه تم إخضاع بقية الإطارات التربوية للتحليل المخبري، للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس، مضيفا أنه في حال صدور نتائج تحاليلهم إيجابية، سيتم غلق المؤسسة التربوية إلى حين استكمال مدة الحجر الصحي.يذكر لان بلدية الميدة، تولت خلال اليومين الاخيرين، القيام بعملية تعقيم المدرسة توقيا من انتشار فيروس "كورونا".سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء، 06 اصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 62 عينة تم رفعها بتاريخ 06 و07 فيفري الجاري، ليرتفع بذلك عدد الاصابات المؤكدة بعدوى الفيروس إلى 4821 حالة مع استقرار في عدد الوفيات في حدود ال158 حالة وفاة، وفق ما ورد في التحيين اليومي للإدارة حول الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) أن العدد الجملي لحالات التعافي ارتفعت إلى 4744 شخصا، وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الخاضعين للحجر الصحي (77 شخصا) وعدد المقيمين بالمستشفيات إلى 19 شخصا منهم 07 باقسام الانعاش وأكد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي في تصريح لوات اليوم أن الحالة الوبائية المتصلة بانتشار فيروس الكورونا "بدأت تشهد تراجعا" وذلك وفق الاحصائيات الجديدة للوضع الوبائي التي أظهرت "بداية تراجع للجائحة" معبرا عن أمله في تواصل تحسن الأوضاع الصحية بالجهة خلال الفترة المقبلة .ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" المستجد بولاية جندوبة الى 160 حالة بعد ان تم اول امس الاحد، تسجيل حالتي وفاة بجندوبة وعين دراهم.كما تم تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 2418 إصابة، اكثر من نصفهم بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية(1466 اصابة)، وهما ايضا الاكثر تسجيلا للوفيات (57 حالة وفاة).ويقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة 19 مصابا، وبقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة 04 اشخاص، وفق ما ورد في التقرير اليومي المتعلق بالوضع الوبائي بالولاية يشار الى ان مصالح الإدارة الجهوية شرعت في عقد لقاءات تحسيسية مع العاملين في القطاع وبقية الأطراف المتداخلة استعداد لحملة التلقيح المنتظرة.سجلت ولاية مدنين خلال 24 ساعة الماضية، 5 وفيات بسبب فيروس "كورونا" لأشخاص تجاوز أغلبهم 70 سنة، ليرتفع اجمالي الوفيات بهذا الفيروس منذ ظهوره الى 288 حالة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.وسجلت الجهة، أيضا، 49 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 740 عينة، منها 41 عينة فقط بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بحومة السوق، وذلك بسبب نقص معدات ومستلزمات التحليل ونقص في عدد التحاليل السريعة، وهو ما يفسر، وفق الدكتور العنز، انخفاض عدد الاصابات الذي قد يكون كذلك، نتيجة لاستقرار وتحسن الوضع الوبائي، الذي يبقى استقرارا حذرا.وتوزعت الاصابات الجديدة التي ارتفع بها اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 7580 اصابة، بين المعتمديات إلى 13 اصابة بجربة حومة السوق، و12 بمدنين الجنوبية، و7 بجرجيس، و5 ميدون، و4 بني خداش، و3 بكل من اجيم ومدنين الشمالية، واصابتين ببن قردان.وشملت هذه الاصابات عوني امن وعون صحة وتلميذ واطار تربوي، ارتفع بها اجمالي اصابات هذه الفئات الى 236 اصابة في صفوف التلاميذ، و217 في قطاع الصحة، و91 في السلك الامني، و90 اطارا تربويا.وارتفعت، في المقابل، حالات الشفاء الى 6052 حالة شفاء بتسجيل 88 حالة شفاء جديدة، توزعت الى 31 بحومة السوق، و16 بجرجيس، و13 بميدون، و11 بمدنين الجنوبية، و9 ببن قردان، و5 بمدنين الشمالية، وحالتي شفاء باجيم، وحالة شفاء واحدة ببني خداش.