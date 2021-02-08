سوسة: أعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ بميناء سوسة يحتجون بعد إضرابهم يومي 2 و3 فيفري لعدم الاستجابة لمطالبهم المهنية

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نفّذ أعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ بميناء سوسة التجاري، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بمدخل الميناء، وذلك على خلفية عدم الاستجابة للمطالب المهنية التي كانت عنوان الاضراب عن العمل الذي نفّذوه يومي 2 و3 فيفري الجاري، وفق ما أكده كاتب عام النقابة الأساسية لديوان البحرية التجارية والموانئ بميناء سوسة، محمد بن جمعة.وأوضح بن جمعة، في تصريح اعلامي، ان أعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ بميناء سوسة، لا يزالون منذ حوالي سنتين يطالبون بالخصوص، بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية، وسد الشغورات عبر فتح باب الانتداب، ولا سيما في ظل تزايد عدد الاعوان المحالين على التقاعد.ويطالب الاعوان، كذلك، وفق ذات المصدر، بتوفير زي شغل مميز، وصيانة وتجديد الوحدات العائمة، خاصة وأن الجرار البحري ظل يؤمن جميع المناورات منذ 40 سنة ودون توقف فني، الا أن بات منذ مدة يمثّل خطرا على الاعوان.عماد