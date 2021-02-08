الرابطة 1 - مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي يوم 16 فيفري

وات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاثنين، ان المباراة المتأخرة بين الأولمبي الباجي والنادي الرياضي الصفاقسي لحساب الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الاولى ستقام يوم الثلاثاء 16 فيفري الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا بالملعب الأولمبي بوجمعة الكميتي بباجة عوضا عن الأربعــاء 10 فيفري.
وياتي هذا التعديل بطلب من فريق النادي الرياضي الصفاقسي وبموافقة الفريق المضيف الأولمبي الباجي.
ويملك النادي الصفاقسي مقابلة اخرى مؤجلة مبرمجة ليوم 25 فيفري ضد النجم الساحلي لحساب الجولة السادسة.
ويحتل النادي الصفاقسي المرتبة الثالثة في البطولة برصيد 24 نقطة من 11 مباراة متاخرا ب 7 نقاط على الترجي الرياضي التونسي المتصدر والذي يملك هو الاخر مباراة مؤجلة مع شبيبة القيروان لحساب الجولة السادسة فيما ياتي الأولمبي الباجي في المرتبة الحادية عشرة برصيد 13 نقطة.
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وياتي هذا التعديل بطلب من فريق النادي الرياضي الصفاقسي وبموافقة الفريق المضيف الأولمبي الباجي.
ويملك النادي الصفاقسي مقابلة اخرى مؤجلة مبرمجة ليوم 25 فيفري ضد النجم الساحلي لحساب الجولة السادسة.
ويحتل النادي الصفاقسي المرتبة الثالثة في البطولة برصيد 24 نقطة من 11 مباراة متاخرا ب 7 نقاط على الترجي الرياضي التونسي المتصدر والذي يملك هو الاخر مباراة مؤجلة مع شبيبة القيروان لحساب الجولة السادسة فيما ياتي الأولمبي الباجي في المرتبة الحادية عشرة برصيد 13 نقطة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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