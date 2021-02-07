الرابطة 1 - فوز الترجي الرياضي على نجم المتلوي 2-1

وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على نجم المتلوي (2-1) في اللقاء الذي اقيم بينهما اليوم الاحد بالمتلوي لحساب الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل عبد القادر بدران (44) وانيس البدري (89) هدفي الترجي الرياضي وزياد البكوش (64) من ركلة جزاء هدف نجم المتلوي.
ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز الخامس على التوالي رصيده الى 31 نقطة في صدارة الترتيب وفي المقابل تجمد رصيد نجم المتلوي عند 14 نقطة.
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وسجل عبد القادر بدران (44) وانيس البدري (89) هدفي الترجي الرياضي وزياد البكوش (64) من ركلة جزاء هدف نجم المتلوي.
ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز الخامس على التوالي رصيده الى 31 نقطة في صدارة الترتيب وفي المقابل تجمد رصيد نجم المتلوي عند 14 نقطة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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