الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 7 فيفري 2021

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باجة/كورونا: وفاة واحدةو29 اصابة جديدة

المنستير/كورونا: حالة وفاة و61 إصابة جديدة

قابس/ كورونا : حالة وفاة و19 اصابة جديدة خلال 24 ساعة

بن عروس: تسجيل حالتي وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد

توفي، يوم أمس السبت، بالمستشفي الجهوى بباجة، رجل أصيل معتمدية نفزة يبلغ من العمر 77 سنة جراء اصابته بفيروس كورنا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا هذا الوباء بالجهة الى 127 شخصا .وارتفع عدد الاصابات بكورونا بالجهة الى 4241 بعد تسجيل 29 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها بمدينة باجة، إذ سجلت 16 حالة، إضافة إلى 7 حالات بتبرسق، و3 بقبلاط، و2 بنفزة، وحالة واحدة بمجاز الباب.وارتفعت نسبة التعافي من الفيروس إلى أكثر من 89 بالمائة بعد تسجيل شفاء 3805 اشخاص من جملة المصابين بالفيروس، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة، اليوم الاحد، أنّ الدوائر الصحية بولاية المنستير سجلت حسب آخر حصيلة محيّنة حالة وفاة جديدة و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 حالة تعافي من هذا الفيروس، ليتطور المجموع إلى 317 وفاة، و13 ألفا و437 إصابة، و10 آلاف و832 حالة شفاء.وبيّن الببة، في تصريح ل(وات) أنّ الإصابات الجديدة توزعت حسب المعتمديات إلى 15 إصابة بالمنستير، و10 إصابات بقصر هلال، و8 إصابات بجمال، و6 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بالوردانين، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و4 إصابات بطبلبة، و3 إصابات بالساحلين، وإصابتان ببنبلة، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بالبقالطة، وإصابة واحدة بزرمدين.وتوجد بولاية المنستير، حسب المصدر ذاته، 2288 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد منها 68 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، كما شهدت الولاية ارتفاعا في جملة الأشخاص الذين استكملوا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية إلى 62 ألفا و141 شخصا في حين يواصل 6864 شخصا آخر قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية، و79 حالة فترة الحجر الصحي الاجباري.وتطور مجموع اختبارات فيروس كورونا المستجد بالجهة في الفترة من مارس 2020 إلى 6 فيفري 2021 إلى 51 ألفا و212 اختبارا منها 317 اختبارا جديدا مقابل 50 ألفا و895 اختبارا خلال الفترة من مارس 2020 إلى 5 فيفري الجاري.قابس 07 فيفري 2021 ( وات / مكتب قابس )- أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، مراسل (وات) انه تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس في الجهة الى 249 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 84 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس، وجاءت نتيجة 19 منها ايجابية، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 7 اصابات بالحامة و3 اصابات بكل من المطوية ومارث، واصابتان بكل من وذرف وقابس الغربية، واصابة واحدة بكل من قابس الجنوبية وغنوش.وأوضح أن العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا بلغ في ولاية قابس 8462 اصابة، مبينا أن 7668 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى.وتوجد في ولاية قابس، حسب نفس المصدر، 794 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 196 بالحامة و185 بقابس الجنوبية و129 بمارث و94 بقابس المدينة .بن عروس، 7 جانفي (وات/مكتب بن عروس) - كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، اليوم الاحد، عن تسجيل 33 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وذلك بعد اجراء 121 اختبار فحص جديد، ليرتفع العدد الجملي للإصابات بالولاية الى 8999 إصابةكما سجلت اللجنة حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 345 حالة وفاة، وارتفع في المقابل عدد الحالات المتعافية إلى 8186 حالة بعد تسجيل تعافي 72 حالة من بين المصابين بالفيروس.وبذلك يكون عدد الحالات النشيطة، التي مازالت حاملة للفيروس، في حدود 468 حالة يقيم منهم بالمستشفى الجهوي الياسمينات 43 شخصا، و168 اخرين بمركز الحجر الصحي الاجباري ببرج السدرية، والبقية بين الحجر المنزلي الذاتي ومركز الإحاطة بالمنستير.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في بيان جديد يتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة، عن تسجيل خمس إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس، وذلك على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 48 عينة بتاريخ 05 فيفري الجاري.وبذلك، يرتفع العدد الجملي للإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة، إلى 4815 حالة، شفيت منها 4740 حالة، مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 158 شخصاً، وفق ما جاء في نص البيان.وذكر التقرير اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بولاية الكاف أن الجهة سجلت منذ أسبوع انخفاضا ملحوظا في عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، حيث تراجع عددهم اليوم الأحد إلى 75 شخصا فقط، مقابل معدل يفوق 250 شخصا خلال الأسابيع الفارطة، وكذلك الشأن بالنسبة للمقيمين في المستشفيات الذين انحصر عددهم منذ أيام في حدود 20 شخصا يوميا، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، لمراسل "وات" بالجهة.