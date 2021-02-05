توقيع محاضر جلسات المسار التفاوضي الخاص بملف الدكاترة المعطلين عن العمل

وات - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التوقيع اليوم الجمعة على محاضر جلسات العمل والتفاوض الخاصة بملف الدكاترة المعطلين عن العمل وذلك بحضور ممثلين عن الدكاترة ممن شاركوا في المسار التفاوضي.
وتضمنت محاضر الجلسات، حسب بلاغ للوزارة، مخرجات المسار التفاوضي ومجموعة النقاط التي وقع الاتفاق في شأنها لحلحلة الجزء الأكبر من الإشكاليات المطروحة والتي شكلت عائقا أمام توفير فرص التشغيل لحاملي شهادة الدكتوراه.
وقد تم التوقيع، خلال لقاء جمع كل من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة الصيود والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، سليم التيساوي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسنـاء بن سليمــان والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، سمير الشفي، والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري.
ويطالب الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل الذين دخلوا في اعتصام بمقر وزرة التعليم العالي والبحث العلمي منذ نحو 7 أشهر بانتدابهم في وزارة التعليم العالي وفي مخابر البحث في كل الوزارات والهياكل العمومية.
وكان رئيس الجمهورية قد أدى زيارة فجئية إلى الدكاترة الباحثين المضربين عن الطعام والمعتصمين بمقر الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 16 جانفي الماضي للاطلاع على أوضاعهم، وقد تعهد خلال لقائهم بالعمل على بلورة مقترحاتهم وتقديمها للوزارة لإيجاد حل.
كما اعلن قيس سعيد عن تولي المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بلورة مقترحات الدكاترة المعطلين عن العمل لعرضها لاحقا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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وتضمنت محاضر الجلسات، حسب بلاغ للوزارة، مخرجات المسار التفاوضي ومجموعة النقاط التي وقع الاتفاق في شأنها لحلحلة الجزء الأكبر من الإشكاليات المطروحة والتي شكلت عائقا أمام توفير فرص التشغيل لحاملي شهادة الدكتوراه.
وقد تم التوقيع، خلال لقاء جمع كل من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة الصيود والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، سليم التيساوي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسنـاء بن سليمــان والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، سمير الشفي، والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري.
ويطالب الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل الذين دخلوا في اعتصام بمقر وزرة التعليم العالي والبحث العلمي منذ نحو 7 أشهر بانتدابهم في وزارة التعليم العالي وفي مخابر البحث في كل الوزارات والهياكل العمومية.
وكان رئيس الجمهورية قد أدى زيارة فجئية إلى الدكاترة الباحثين المضربين عن الطعام والمعتصمين بمقر الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 16 جانفي الماضي للاطلاع على أوضاعهم، وقد تعهد خلال لقائهم بالعمل على بلورة مقترحاتهم وتقديمها للوزارة لإيجاد حل.
كما اعلن قيس سعيد عن تولي المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بلورة مقترحات الدكاترة المعطلين عن العمل لعرضها لاحقا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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