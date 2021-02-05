استقرار نسبة التضخم لشهر جانفي 2021 في مستوى 4,9%

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سجلت نسبة التضخم، لشهر جانفي 2021 ، استقرارا في مستوى 4,9% للشهر الثالث على التوالي بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 5,4% خلال شهر أكتوبر 2020، وفق يانات المعهد الوطني للإحصاءوارجع المعهد هذا الاستقرار، من ناحية الى تطور نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (4,9% مقابل 4,4% خلال شهر ديسمبر) وارتفاع نسق الأسعار لمجموعة خدمات المقاهي والمطاعم والنزل (10,1% مقابل 9,9%)، ومن ناحية أخرى الى تراجع وتيرة أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية (4,8% مقابل 5,0%) وأيضا تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد والخدمات المتفرقة (5,5% مقابل 5,8%).واضاف المعهد، بخصوص مؤشر الاسعار عند الاستهلاك لشهر جانفي 2021، ان وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى 4,9% بعد ان كانت في حدود 4,4% خلال الشهر المنقضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخضر ( 13,5%) واسعار مشتقات الحليب والبيض (5,7%) وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة (5,5%) وأسعار الأسماك (5,0%) مقابل تراجع طفيف في أسعار الغلال بنسبة 0,5% مقارنة بشهر جانفي 2020وسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,6% بحساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6,7% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,0%.اما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 5,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 10,8% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6,8% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,7%.وسجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2021 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) نسبة 5,7% مقابل 5,9% خلال شهر ديسمبر 2020.وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,6% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 5,0% مقابل 4,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.//ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,7% خلال شهر جانفي 2020 مقارنة بالشهر السابقوارتفعت أسعار الاستهلاك العائلي خلال شهر جانفي 2021 بنسبة 0,7% مقارنة بشهر ديسمبر 2020 بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 0,3% الشهر الفارط.وعزى المعهد هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,4% وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,9% وأسعار المواد والخدمات المختلفة بنسبة 0,6%.وصعد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,4% نتيجة الارتفاع الهام في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 7,3% وأسعار البيض بنسبة 3,7% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,4% اضافة الى ذلك شهدت أسعار الأسماك الطازجة تطورا بنسبة 1,6%. في المقابل شهدت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا خاصة لحم البقر بنسبة 1,5%.وزادت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,9% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0,7% وأسعار خدمات النزل بنسبة 2,8%.