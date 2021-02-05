استقرار نسبة التضخم لشهر جانفي 2021 في مستوى 4,9%

وات - سجلت نسبة التضخم، لشهر جانفي 2021 ، استقرارا في مستوى 4,9% للشهر الثالث على التوالي بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 5,4% خلال شهر أكتوبر 2020، وفق يانات المعهد الوطني للإحصاء
وارجع المعهد هذا الاستقرار، من ناحية الى تطور نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (4,9% مقابل 4,4% خلال شهر ديسمبر) وارتفاع نسق الأسعار لمجموعة خدمات المقاهي والمطاعم والنزل (10,1% مقابل 9,9%)، ومن ناحية أخرى الى تراجع وتيرة أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية (4,8% مقابل 5,0%) وأيضا تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد والخدمات المتفرقة (5,5% مقابل 5,8%).
واضاف المعهد، بخصوص مؤشر الاسعار عند الاستهلاك لشهر جانفي 2021، ان وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى 4,9% بعد ان كانت في حدود 4,4% خلال الشهر المنقضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخضر ( 13,5%) واسعار مشتقات الحليب والبيض (5,7%) وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة (5,5%) وأسعار الأسماك (5,0%) مقابل تراجع طفيف في أسعار الغلال بنسبة 0,5% مقارنة بشهر جانفي 2020
وسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,6% بحساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6,7% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,0%.
اما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 5,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 10,8% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6,8% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,7%.
وسجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2021 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) نسبة 5,7% مقابل 5,9% خلال شهر ديسمبر 2020.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,6% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 5,0% مقابل 4,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
//ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,7% خلال شهر جانفي 2020 مقارنة بالشهر السابق
وارتفعت أسعار الاستهلاك العائلي خلال شهر جانفي 2021 بنسبة 0,7% مقارنة بشهر ديسمبر 2020 بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 0,3% الشهر الفارط.
وعزى المعهد هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,4% وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,9% وأسعار المواد والخدمات المختلفة بنسبة 0,6%.
وصعد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,4% نتيجة الارتفاع الهام في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 7,3% وأسعار البيض بنسبة 3,7% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,4% اضافة الى ذلك شهدت أسعار الأسماك الطازجة تطورا بنسبة 1,6%. في المقابل شهدت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا خاصة لحم البقر بنسبة 1,5%.
وزادت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,9% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0,7% وأسعار خدمات النزل بنسبة 2,8%.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وارجع المعهد هذا الاستقرار، من ناحية الى تطور نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (4,9% مقابل 4,4% خلال شهر ديسمبر) وارتفاع نسق الأسعار لمجموعة خدمات المقاهي والمطاعم والنزل (10,1% مقابل 9,9%)، ومن ناحية أخرى الى تراجع وتيرة أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية (4,8% مقابل 5,0%) وأيضا تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد والخدمات المتفرقة (5,5% مقابل 5,8%).
واضاف المعهد، بخصوص مؤشر الاسعار عند الاستهلاك لشهر جانفي 2021، ان وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى 4,9% بعد ان كانت في حدود 4,4% خلال الشهر المنقضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخضر ( 13,5%) واسعار مشتقات الحليب والبيض (5,7%) وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة (5,5%) وأسعار الأسماك (5,0%) مقابل تراجع طفيف في أسعار الغلال بنسبة 0,5% مقارنة بشهر جانفي 2020
وسجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,6% بحساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6,7% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,0%.
اما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 5,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 10,8% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6,8% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,7%.
وسجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2021 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) نسبة 5,7% مقابل 5,9% خلال شهر ديسمبر 2020.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,6% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 5,0% مقابل 4,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
//ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,7% خلال شهر جانفي 2020 مقارنة بالشهر السابق
وارتفعت أسعار الاستهلاك العائلي خلال شهر جانفي 2021 بنسبة 0,7% مقارنة بشهر ديسمبر 2020 بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 0,3% الشهر الفارط.
وعزى المعهد هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,4% وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,9% وأسعار المواد والخدمات المختلفة بنسبة 0,6%.
وصعد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,4% نتيجة الارتفاع الهام في أسعار الخضر الطازجة بنسبة 7,3% وأسعار البيض بنسبة 3,7% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,4% اضافة الى ذلك شهدت أسعار الأسماك الطازجة تطورا بنسبة 1,6%. في المقابل شهدت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا خاصة لحم البقر بنسبة 1,5%.
وزادت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,9% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0,7% وأسعار خدمات النزل بنسبة 2,8%.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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