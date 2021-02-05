بطولة ملبورن للتنس : أنس جابر تنهزم صفر - 2 امام الألمانية كيربر

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انهزمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 30 عالميا مساء امس امام المصنفة 25 عالميا الالمانية أنجليك كيربر ضمن الدور ثمن نهائي لدورة ملبورن المقامة على الأراضي الصلبة بنتيجة 0-2 ( 4-6 4-6 ).وكانت انس جابر قد أزاحت يوم الأربعاء، اللاعبة الروسية انا بلينكوفا المصنفة 61 عالميا بمجموعتين مقابل صفر ( 6/1 و 6/1 ).