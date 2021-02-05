بطولة ملبورن للتنس : أنس جابر تنهزم صفر - 2 امام الألمانية كيربر

وات - انهزمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 30 عالميا مساء امس امام المصنفة 25 عالميا الالمانية أنجليك كيربر ضمن الدور ثمن نهائي لدورة ملبورن المقامة على الأراضي الصلبة بنتيجة 0-2 ( 4-6 4-6 ).
وكانت انس جابر قد أزاحت يوم الأربعاء، اللاعبة الروسية انا بلينكوفا المصنفة 61 عالميا بمجموعتين مقابل صفر ( 6/1 و 6/1 ).
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وكانت انس جابر قد أزاحت يوم الأربعاء، اللاعبة الروسية انا بلينكوفا المصنفة 61 عالميا بمجموعتين مقابل صفر ( 6/1 و 6/1 ).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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