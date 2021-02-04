الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 4 فيفري 2021

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جندوبة: تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة في تقريريها اليومي المتعلق بالوضع الوبائي بالجهة، اليوم الخميس، وفاة شخصين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة الى 157 حالة، 56 منها بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية.كما سجلت ذات المصالح وبذات التاريخ، 20 إصابة جديدة 11 منها مسجلة ببلدية جندوبة، و02 ببوسالم و01 ببلطة بوعوان، و03 إصابات بعين دراهم، و03 إصابات جديدة بطبرقة، وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع مجموع الإصابات بالولاية الى 2344 إصابة موزعة بين 2323 إصابة محلية و21 إصابة مستوردة.واستأثرت معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية بأكثر من نصف اجمالي الإصابات التي عرفتها الجهة وذلك بتسجيلها ل1429 إصابة من مجموع 2344 إصابة، تليها في الترتيب معتمدية بوسالم ب297 إصابة، وغار الدماء ب205 إصابات.ويقيم باقسام "كوفيد 19" بمستشفيات الجهة 17 مصابا، فيما يقيم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة 4 مصابين.