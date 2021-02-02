الهايكا تسلّط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على إذاعة "القرآن الكريم

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) تسليط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على القناة الإذاعية الخاصة غير الحاصلة على إجازة إذاعة "القرآن الكريم".وأرجع مجلس الهايكا هذا القرار وفق بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء، إلى ممارسة إذاعة "القرآن الكريم" نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي ينص في الفصل 31 منه، على أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب "إجازة إحداث واستغلال قناة" ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.وذكر المجلس بأنه سبق دعوة الإذاعة المذكورة للتوقف عن البث وفق قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، مبينا أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في المرسوم عدد 116.وأشار البلاغ، إلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 والمتعلق بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية "إذاعة القرآن الكريم"، إلا أنه تمت بتاريخ 15 ديسمبر 2020 معاينة استمرار هذه القناة الإذاعية الخاصة، وهو ما يجعلها في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ومخالفة للقرار الصادر عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.