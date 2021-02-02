المدرب التونسي نصر الدين النابي يحل بالخرطوم للاشراف على المريخ السوداني

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حل فجر يوم الثلاثاء بالعاصمة السودانية الخرطوم المدرب التونسي نصر الدين النابي ومساعده المغربي حمادي صغير للاشراف على الجهاز الفني للمريخ حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.وسيخلف نصر الدين النابي في تدريب نادي المريخ المدرب الفرنسي ديديي غوميز.وسيكون نصر الدين النابي (55 عاما) على موعد مع تجربته الثانية في البطولة السودانية بعدما سبق له تدريب القطب الثاني للكرة السودانية الهلال سنة 2014.كما تولى سابقا تدريب اندية اخر على غرار اهلي بنغازي الليبي والاسماعيلي المصري وليوباردس الكونغولي الذي قاده بالخصوص سنة 2012 الى احراز كاس الكونفدرالية الافريقية.يذكر ان المريخ متاهل الى دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم واوقعته القرعة ضمن المجموعة الاولى الى جانب الاهلي المصري حامل اللقب وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.