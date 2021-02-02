النجم الساحلي يضيف خمسة لاعبين لقائمته ضمن مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية

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أضاف النجم الساحلي خمسة لاعبين لقائمته المؤهلة للمشاركة في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل عل موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.ويتعلق الامر بكل من الكاميروني جاك مبي وعزيز فلاح ونسيم خذر وبليغ الجمالي ومنتصر فرج.يذكر ان النجم الساحلي سيواجه في الدور السادس عشرة مكرر لكاس الكونفدرالية الافريقية يانغ بافلوز الاسواتيني المنسحب من مسابقة رابطة ابطال افريقيا.وسيخوض النجم الساحلي لقاء الذهاب خارج سوسة في 14 فيفري الجاري قبل ان يستضيف منافسه إيابا يوم 21 من نفس الشهر على ان يصعد المتاهل الى دور المجموعات.ويحمل النجم الساحلي الرقم القياسي في عدد مرات احراز لقب كاس الكونفدرالية الافريقية في صيغتيها القديمة والجديدة بالتساوي مع مواطنه النادي الصفاقسي باربع تتويجات لكل منهما.