وزارة التربية: إحصاء 6986 إصابة بكورونا و36 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ منتصف سبتمبر الماضي

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سجل الوسط المدرسي خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر المنقضي و31 جانفي المنقضي، 6986 حالة إصابة بفيروس كورونا و5561 حالة شفاء من هذا الفيروس، وفق إحصائيات نشرتها وزارة التربية، مساء اليوم الاثنين.وحسب الاحصائيات ذاتها، سجلت منذ انطلاق السنة المدرسية، 36 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي في الوسط المدرسي.ومنذ ذلك التاريخ، توزع مجموع الإصابات بكوفيد ـ19 في الوسط المدرسي إلى 2932 إصابة في صفوف التلاميذ، و3228 إصابة لدى المدرسين، و614 لدى الإطار الإداري والبيداغوجي والقيمين والمرشدين، و212 في صفوف العملة، حسب آخر تحيين للوضع الصحي بالمؤسسات التربوية.وكانت المؤسسات التربوية قد استأنفت نشاطها الاثنين الماضي بعد توقف دام أسبوعا ونصف الأسبوع، بقرار من اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.