كميات الامطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الفارطة

سجلت بعض مناطق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، نزول كميات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:
ولاية تونس تونس قرطاج 4 ولاية بنزرت أوتيك 2 منزل بوريقة 3 غزالة 1 جومين 10 سجنان 7 تينجة 2 بنزرت 3 غار الملح 1 بنزرت المدينة 2 ولاية نابل الميدة 2 قرمبالية 2 بني خيار 1 حمام الغزاز 2 بني خلاد 3 قربة 2 قليبية 6 منزل تميم 2 ولاية زغوان مقرن 4 ولاية باجة تيبار 18 سد كساب 16 سد سيدي سالم 6 مجاز الباب 4 تستور 8 عمدون 19 نفزة 7 تبرسق 34 قبلاط 4 باجة المحطة 11 باجة المدينة 10 باجة الجنوبية 8 ولاية سليانة سيدي بورويس 1 مكثر3 الروحية 1 الكريب 11 كسرى 2 قعفور 2 سليانة 1 ولاية جندوبة فرنانة 9 بني مطير 18 سد بوهرتمة 5 غار الدماء 3 عين دراهم 15 بوسالم 13 جندوبة 8 طبرقة 6 بلطة 19 بوعوان 19 سد بربرة 10 ولاية الكاف قلعة سنان 2 الجريصة 4 الطويرف 7 وادي ملاق 3 الدهماني 7 تاجروين 6 القلعة الخصباء 2 ساقية سيدي يوسف 19 نبر 3 الكاف المحطة 5 القصور5 k13 5 الكاف المدينة 5 ولاية القصرين القصرين 1 تالة 2 ولاية تطاوين تطاوين 1 أهم الظواهر الجوية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س : 94 في تالة، 83 في طبرقة، 79 في بنزرت، 72 في المنستير والقصرين، 68 في مقرن وتطاوين، 65 في سليانة والمهدية وسيدي بوزيد ومطماطة 61 في باجة والكاف والنفيضة وتوزر ورمادة 58 في تونس قرطاج وجندوبة ومدنين والبرمة
ولاية تونس تونس قرطاج 4 ولاية بنزرت أوتيك 2 منزل بوريقة 3 غزالة 1 جومين 10 سجنان 7 تينجة 2 بنزرت 3 غار الملح 1 بنزرت المدينة 2 ولاية نابل الميدة 2 قرمبالية 2 بني خيار 1 حمام الغزاز 2 بني خلاد 3 قربة 2 قليبية 6 منزل تميم 2 ولاية زغوان مقرن 4 ولاية باجة تيبار 18 سد كساب 16 سد سيدي سالم 6 مجاز الباب 4 تستور 8 عمدون 19 نفزة 7 تبرسق 34 قبلاط 4 باجة المحطة 11 باجة المدينة 10 باجة الجنوبية 8 ولاية سليانة سيدي بورويس 1 مكثر3 الروحية 1 الكريب 11 كسرى 2 قعفور 2 سليانة 1 ولاية جندوبة فرنانة 9 بني مطير 18 سد بوهرتمة 5 غار الدماء 3 عين دراهم 15 بوسالم 13 جندوبة 8 طبرقة 6 بلطة 19 بوعوان 19 سد بربرة 10 ولاية الكاف قلعة سنان 2 الجريصة 4 الطويرف 7 وادي ملاق 3 الدهماني 7 تاجروين 6 القلعة الخصباء 2 ساقية سيدي يوسف 19 نبر 3 الكاف المحطة 5 القصور5 k13 5 الكاف المدينة 5 ولاية القصرين القصرين 1 تالة 2 ولاية تطاوين تطاوين 1 أهم الظواهر الجوية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س : 94 في تالة، 83 في طبرقة، 79 في بنزرت، 72 في المنستير والقصرين، 68 في مقرن وتطاوين، 65 في سليانة والمهدية وسيدي بوزيد ومطماطة 61 في باجة والكاف والنفيضة وتوزر ورمادة 58 في تونس قرطاج وجندوبة ومدنين والبرمة
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