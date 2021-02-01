كميات الامطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الفارطة

سجلت بعض مناطق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، نزول كميات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:





ولاية تونس تونس قرطاج 4 ولاية بنزرت أوتيك 2 منزل بوريقة 3 غزالة 1 جومين 10 سجنان 7 تينجة 2 بنزرت 3 غار الملح 1 بنزرت المدينة 2 ولاية نابل الميدة 2 قرمبالية 2 بني خيار 1 حمام الغزاز 2 بني خلاد 3 قربة 2 قليبية 6 منزل تميم 2 ولاية زغوان مقرن 4 ولاية باجة تيبار 18 سد كساب 16 سد سيدي سالم 6 مجاز الباب 4 تستور 8 عمدون 19 نفزة 7 تبرسق 34 قبلاط 4 باجة المحطة 11 باجة المدينة 10 باجة الجنوبية 8 ولاية سليانة سيدي بورويس 1 مكثر3 الروحية 1 الكريب 11 كسرى 2 قعفور 2 سليانة 1 ولاية جندوبة فرنانة 9 بني مطير 18 سد بوهرتمة 5 غار الدماء 3 عين دراهم 15 بوسالم 13 جندوبة 8 طبرقة 6 بلطة 19 بوعوان 19 سد بربرة 10 ولاية الكاف قلعة سنان 2 الجريصة 4 الطويرف 7 وادي ملاق 3 الدهماني 7 تاجروين 6 القلعة الخصباء 2 ساقية سيدي يوسف 19 نبر 3 الكاف المحطة 5 القصور5 k13 5 الكاف المدينة 5 ولاية القصرين القصرين 1 تالة 2 ولاية تطاوين تطاوين 1 أهم الظواهر الجوية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س : 94 في تالة، 83 في طبرقة، 79 في بنزرت، 72 في المنستير والقصرين، 68 في مقرن وتطاوين، 65 في سليانة والمهدية وسيدي بوزيد ومطماطة 61 في باجة والكاف والنفيضة وتوزر ورمادة 58 في تونس قرطاج وجندوبة ومدنين والبرمة



