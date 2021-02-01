الهاشمي الوزير: تخصيص ما بين 250 الى 300 مركز للتلقيح ضد مرض كوفيد-19 بكامل البلاد

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ستخصص وزارة الصحة ما بين 250 الى 300 مركز للتلقيح ضد مرض كوفيد-19 تتوزع على كامل تراب الجمهورية، وتستجيب لكراس شروط تم وضعه للغرض، حسب ما اكده عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير عام معهد باستور، الهاشمي الوزير.وأضاف الوزير، الذي يتولى رئاسة لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، انه ما لا يقل عن 3 مراكز تلقيح سيتم توفيرها على مستوى مراكز الولايات ومركز واحد في كل معتمدية، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية موضحا ان المراكز يمكن ان تكون مستشفيات او مراكز صحة اساسية او فضاءات تخصص للغرض.وذكّر أن التلاقيح التي ستتحصل عليها تونس سواء عن طريق مبادرة كوفاكس او عن طريق التعاقد المباشر مع بعض المخابر ستمكن من تلقيح 50 بالمائة من التونسيين.وأشار الى أنه في المجموع سيتم توفير 8ر4 مليون جرعة في اطار مبادرة "كوفاكس"، الى جانب 4ر2 مليون جرعة من طرف الاتحاد الاوروبي و2 مليون جرعة من تلقيح شركة "فايزر" والتي يمكن أن تتضاعف.كما ستقتني تونس على كميات من التلقيح الروسي سبوتنيك، الذي تحصل على رخصة ترويج إستثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية الى جانب كميات اضافية من عدد من المخابر الدولية الاخرى.ويذكر أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد أعلن في ندوة صحفية بتاريخ 5 جانفي المنقضي، عن إحداث لجنة قيادة للحملة الوطنية للتلقيح يترأسها مدير معهد باستور الهاشمي الوزير وتضم عديد الوزارات والمجتمع المدني كما تم إحداث وحدة مجهزة بالمعدات والموارد البشرية إضافة إلى تكوين لجان جهوية يشرف عليها الولاة.وأشار وزير الصحة إلى إرساء منظومة معلوماتية تسمى "ايفاكس" تتكفل بكل مراحل التلقيح، مبينا أن الفئة المعنية بالأولوية في التلقيح هم كبار السن (أكثر من 60 سنة) وكذلك إطارات الصحة والعاملين في المصالح الأساسية إضافة إلى الأشخاص الأقل من 60 سنة ممّن يعانون من أمراض القلب والقصور الكلوي والسكري.