سيدي بوزيد: انطلاق برنامج "عزيمة" للتصدي لفيروس "كورونا"

وات -

انطلق اليوم السبت البرنامج الوطني "عزيمة" للتوقي من فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد بحملة تحسيسية بساحة محمد البوعزيزي بهدف التصدي لفيروس "كورونا" والحد من انتشاره.واكدت المنسقة الجهوية لمشروع "عزيمة" في سيدي بوزيد، ريم نصيري، في تصريح ل"وات" ، أن المشروع انطلق اليوم بحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية والتحسيس بضرورة احترام البروتوكول الصحي العام وتعقيم المؤسسات التربوية والإدارات التي تشهد إقبالا مكثّفا وتوزيع كميات من الكمامات الواقية ومواد التعقيم على الفئات الهشة توقّيا من جائحة "كورونا"، وسيشمل كل المعتمديات في الجهة.و تشرف على البرنامج المصالح المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة تحت شعار "من جديد نغلبو الكوفيد"، وينجز بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة، وفق ذات المصدر.