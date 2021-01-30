الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 30 جانفي 2021

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المنستير: 3 وفيات و153 إصابة جديدة بكورونا

قابس: تسجيل 03 وفيات و43 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: تسجيل 6 وفيات و109 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل رقم قياسي في الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ 10 حالات وفاة

جندوبة : حالتا وفاة و7 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الجهة

سجّلت ولاية المنستير 3 وفيات جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 294 حالة، و153 إصابة جديدة لتصبح جملة الإصابات منذ مارس 2020 وإلى غاية 29 جانفي الجاري إلى 12 ألفا و891 إصابة حسب آخر حصيلة محيّنة الجمعة 29 جانفي الجاري على الساعة الثامنة مساء وفق ما ذكره لــ(وات) اليوم المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.وتوزّعت الإصابات الجديدة إلى 36 إصابة بقصيبة المديوني، 27 إصابة بالمنستير، و21 إصابة بالساحلين، و13 إصابة بجمال، و10 إصابات بالبقالطة، و9 إصابات بالمكنين، و8 إصابات بقصر هلال، و7 إصابات ببنبلة، و7 إصابات بطبلبة، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بالوردانين، وإصابتين بزرمدين، وإصابتين ببني حسان، و5 إصابات غير محدد مكانها.وارتفع مجموع حالات التعافي إلى 9050 حالة شفاء منها 184 حالة تعافي جديدة، والعدد الجملي للأشخاص الذين أنهوا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية 58 ألفا و901 من الأشخاص في الوقت الذي توجد 3547 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد منها 76 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و10 آلاف و641 شخصا في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية.وتطوّر مجموع اختبارات "الكوفيد" إلى 49 ألفا و25 اختبارا مقابل 48 ألفا و711 اختبارا إلى غاية 28 جانفي الجاري منها 820 اختبارا جديدا.وكانت لجنّة جهوية عاينت أمس الفرع الجهوي للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير، ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير، والمركب الثقافي بالمنستير، ومركز الطب المدرسي والجامعي يالمنستير، والمدرسة السياحية بالمنستير لاختيار أي منها سيقع تخصيصها وتهيئتها لتنظيم عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الى 232 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 183 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 43 من هذه التحاليل قد جاءت نتيجتها "ايجابية" واشار إلى أن الإصابات تتوزع الى 12 اصابة بمارث، و11 اصابة بقابس الجنوبية، و08 اصابات بالحامة، و06 اصابات بوذرف، و05 اصابات بقابس المدينة، واصابة واحدة بقابس الغربية.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 6936 شخصا من بين 8017 شخصا ثبتت إصابتهم، ويبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بالجهة 1078 حالة من بينها 231 حالة بالحامة و219 حالة بقابس الجنوبية و176 بقابس المدينة و163 حالة بمارث .أبرز آخر تحيين للحالة الوبائية بولاية سوسة نشرته الادارة الجهوية للصحة ان الجهة سجلت خلال ال24 ساعة الاخيرة 6 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و109 حالات اصابة جديدة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات المسجلة منذ ظهور الوباء الى 13995 منها 10168 حالة شفاء و464 حالة وفاة وتم رصد حالات الإصابة الجديدة بعد اجراء 384 تحليلا مخبريا، ويقيم حاليا 178 مصابا بفيروس "كورونا" أصيلي ولاية سوسة في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة منهم 41 في حالة انعاش، وذلك الى جانب 20 مريضا من ولايات أخرى.سجّلت ولاية مدنين خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة ولأوّل مرة رقما قياسيا في وفيات فيروس كورونا بلغ 10 حالات وفاة ليرتفع العدد الجملي لحالات الوفاة الناجمعة عن هذا الفيروس الى 252 حالة وفاة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وسجّلت الجهة أيضا 108 اصابات محلية جديدة بفيروس كورونا منها 58 اصابة بجزيرة جربة التي تعتبر حركة العدوى بها نشيطة في معتمدياتها الثلاث (حومة السوق وميدون وأجيم ) ومعتمدية جرجيس 19 اصابة في تواصل لارتفاع عدد الاصابات بها ثمّ بن قردان (10 اصابات) ومدنين الجنوبية (9 )ومدنين الشمالية (6 وسيدي مخلوف (5) وبني خداش اصابة واحدة لترتفع الاصابات منذ ظهور الوباء الى 6886 اصابة.وتطور من جهة اخرى العدد الجملي لحالات الشفاء من فيروس كورونا منذ ظهور الوباء الى 5214 حالة شفاء وذلك بتسجيل 142 حالة شفاء جديدة توزعت حسب المعتمديات بين 39 حالة شفاء بجربة ميدون و23 بجربة حومة السوق و21 ببن قردان و18 بجرجيس و16 بمدنين الجنوبية و9 ببني خداش و6 بسيدي مخلوف و5 بكل من جربة اجيم ومدنين الشمالية .توفي أوّل أمس الخميس شخصان بسبب فيروس "الكورونا" المستجد احدهما من معتمدية طبرقة والثاني من معتمدية بوسالم وبذلك يرتفع عدد الوفيات بولاية جندوبة لذات السبب ومنذ بداية الجائحة في غرة افريل من السنة المنقضية الى 151 شخصا ثلثهم يقطن بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية وفق ما ورد في التقرير المحيّن الصادر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.وأشار التقرير الى تسجيل سبع إصابات جديدة بذات التاريخ ليصبح العدد الإجمالي للإصابات بولاية جندوبة 2274 مصابا شفي منهم 2097 سخصا.ويقيم الى حد يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة أربعة مصابين فيما يقيم بأقسام "الكوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة والى ذات التاريخ 18 مصابا.