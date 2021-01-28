سيدي بوزيد: اقرار اضراب عام جهوي يوم 24 فيفري القادم

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قرر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد اليوم الخميس ان يكون يوم 24 فيفري القادم موعد الإضراب العام الجهوي، وذلك اثر الاجتماع الذي انعقد بمقر الاتحاد بحضور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الفلاحين والفرع الجهوي للمحامين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومن المنتظر ان يصدر لاحقا بيان مشترك يحوصل أهم مشاغل الولاية.يذكر ان الهيئة الإدارية الجهوية انعقدت يوم 26 جانفي بمقر الاتحاد تحت شعار "بنضالات العمال نرفع التحديات ونفرض خيارات وطنية جديدة ونصحح المسار الثوري" وتم التأكيد على استحقاقات الجهة في التنمية المستدامة والتشغيل وضرورة ضبط خطط تنموية جهوية تراعي خصائص الجهة وتعمل على تطوير البنى التحتية في عديد المجالات، ومقاومة ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الدولية وحلحلة المشاريع الكبرى المعطلة.وطالبت الهيئة الادراية التي ترأسها الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ الحكومة ب"الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ القرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن مختلف المجالس الوزارية الخاصة بالولاية خلال سنوات 2012 و2015 و2019"، ودعتها إلى "العمل بمبدأ التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور وعقد مجلس وزاري خاص بالجهة في القريب العاجل".