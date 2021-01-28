الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الحادية عشرة

وات - تقام يومي السبت والأحد لقاءات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي:
السبىت 30 جانفي
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - اتحاد تطاوين
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت - س 14 النادي البنزرتي - شبيبة القيروان
الأحد 31 جانفي
في ملعب سليمان - س 14 مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي
في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة -س 14 النجم الساحلي - الملعب التونسي
في ملعب المتلوي نجم المتلوي - مستقبل الرجيش
في ملعب بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - الأولمبي الباجي
في ملعب حمادي العقربي برادس -س 16 الترجي الرياضي التونسي - النادي الافريقي
وتقام المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبىت 30 جانفي
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - اتحاد تطاوين
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت - س 14 النادي البنزرتي - شبيبة القيروان
الأحد 31 جانفي
في ملعب سليمان - س 14 مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي
في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة -س 14 النجم الساحلي - الملعب التونسي
في ملعب المتلوي نجم المتلوي - مستقبل الرجيش
في ملعب بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - الأولمبي الباجي
في ملعب حمادي العقربي برادس -س 16 الترجي الرياضي التونسي - النادي الافريقي
وتقام المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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