الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة الحادية عشرة

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تقام يومي السبت والأحد لقاءات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي:في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - اتحاد تطاوينفي ملعب أحمد البصيري ببنزرت - س 14 النادي البنزرتي - شبيبة القيروانفي ملعب سليمان - س 14 مستقبل سليمان - النادي الصفاقسيفي ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة -س 14 النجم الساحلي - الملعب التونسيفي ملعب المتلوي نجم المتلوي - مستقبل الرجيشفي ملعب بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - الأولمبي الباجيفي ملعب حمادي العقربي برادس -س 16 الترجي الرياضي التونسي - النادي الافريقيوتقام المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.