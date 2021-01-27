تكفل المعهد الوطني للتراث بحراسة القصر الحسيني بحمام الانف في انتظار ترميمه وتحويله الى معلم ثقافي

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قال رئيس بلدية حمام الانف محمد العياري إن المعهد الوطني للتراث تكفل رسميا بحراسة القصر الحسيني بحمام الانف وسد مختلف المنافذ المؤدية إليه بعد ان تم اخلاؤه نهائيا من شاغليه.واوضح العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء ان القصر سيتحول الى معلم ثقافي ضمن برنامج وظيفي يتم تحديد في إطار مقاربة تشاركية بين وزارة الشؤون الثقافية وبلدية المكان والمجتمع المدني حال توفر مصدر لتمويل المشروع.وبين حرص المعهد الوطني للتراث على ادراج القصر الحسيني ضمن التراث الوطني، مشيرا الى ان موضوع إعادة تهيئة المعلم سيكون من بين النقاط التي ستطرح ضمن المجلس الوزاري المخصص لولاية بن عروس.وكانت جلسة انعقدت بتاريخ 22 جانفي الجاري بمقر المعهد الوطني للتراث وحضرها بالخصوص والي بن عروس علي سعيد والمندوب الجهوي للثقافة ببن عروس عز الدين العبيدي، قد خصصت للنظر في توفير الامكانيات اللوجستية والبشرية لتامين القصر والمعاينة الفنية لوضعية المعلم والتنسيق مع وزارة الثقافة للانطلاق في عملية الترميم.يذكر ان عددا من العائلات المعوزة عمدت بعد الثورة الى السكن بالمعلم التاريخي، ورفضت مغادرته رغم صدور عدد من قرارات الاخلاء الفوري للمكان من قبل السلط المحلية والجهوية، وذلك على اثر معاينات اجريت سنة 2016 تفيد بامكانية سقوط المبنى لتآكل جدرانه وتقادم البناية.ويعود تاريخ تشييد القصر الحسيني الى سنة 1750 بأمر من الباي حسين بن علي باشا باي ليقيم فيه خلال فصل الشتاء.