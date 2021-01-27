الرابطة 1: التعادل السلبي يحسم لقاء الملعب التونسي واتحاد بن قردان

وات -

تعادل الملعب التونسي مع ضيفه اتحاد بن قردان (0-0(، اليوم الأربعاء بباردو، ضمن لقاءات الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وتجدر الاشارة الى ان اتحاد بن قردان كان اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 8 عن طريق محمد بن طرشة.والتحق اتحاد بن قردان، بفضل نقطة بالتعادل، بالنادي الصفاقسي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة لكل منها فيما رفع الملعب التونسي رصيده الى 13 نقطة في المركز السابع.