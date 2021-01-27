الرابطة 1: التعادل السلبي يحسم لقاء الملعب التونسي واتحاد بن قردان

وات - تعادل الملعب التونسي مع ضيفه اتحاد بن قردان (0-0(، اليوم الأربعاء بباردو، ضمن لقاءات الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وتجدر الاشارة الى ان اتحاد بن قردان كان اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 8 عن طريق محمد بن طرشة.
والتحق اتحاد بن قردان، بفضل نقطة بالتعادل، بالنادي الصفاقسي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة لكل منها فيما رفع الملعب التونسي رصيده الى 13 نقطة في المركز السابع.
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وتجدر الاشارة الى ان اتحاد بن قردان كان اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 8 عن طريق محمد بن طرشة.
والتحق اتحاد بن قردان، بفضل نقطة بالتعادل، بالنادي الصفاقسي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة لكل منها فيما رفع الملعب التونسي رصيده الى 13 نقطة في المركز السابع.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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