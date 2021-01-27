الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 27 جانفي 2021

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قابس: تسجيل 04 وفيات و104 إصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: تسجيل حالة وفاة و14 حالة اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: وفاة 3 اشخاص وتسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: بعد فترة من تسجيل معدل يومي بين 04 و05 وفايات بفيروس "كورونا" ولاية مدنين لا تسجل اية حالة وفاة

منوبة : تسجيل حالة وفاة و113 اصابة بفيروس كورونا و128 حالة شفاء

باجة: ارتفاع الوفايات جراء الاصابة ب"كورونا " الى 115حالة وتسجيل 49 اصابة جديدة بالفيروس في الجهة

قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 04 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في الولاية الى 224 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 333 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس وأن 104 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية" تتوزع الى 44 اصابة بالحامة، و16 اصابة بمارث، و12 اصابة بقابس المدينة، و10 اصابات بقابس الجنوبية، و07 اصابات بوذرف، و06 اصابات بالمطوية، و05 اصابات بمطماطة الجديدة، واصابتين (02) بكل من غنوش وقابس الغربية.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 6843 شخصا من بين 7772 شخصا ثبتت إصابتهم وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بلغ بالجهة 926 حالة من بينها 201 حالة بقابس الجنوبية و162 بقابس المدينة و157 حالة بمارث و153 حالة بالحامة.افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد (وات) بانه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 169 حالة منها 168 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان المنقضي واشار الحداد الى انه تم ايضا تسجيل 14 اصابة جديدة من بين نتائج العينات التي وردت مساء امس الثلاثاء على الادارة الجهوية للصحة من المخابر المرجعية ونتائج عدد من التحاليل السريعة التي تجريها مختلف الدوائر الصحية بالجهة اضافة الى نتائج تحاليل وردت من مخابر خاصة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات المؤكدة التي سجلتها الجهة منذ ظهور الوباء الى 4500 حالة منها 3971 حالة تعافي، فيما لا تزال 360 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 169 حالة وفاة يشار الى ان الموجة الاولى من انتشار فيروس كورونا بالجهة سجلت 111 حالة اصابة مؤكدة، من بينها حالة وفاة واحدة فيما تعافى بقية المصابين، في حين سجلت الموجة الثانية 4389 اصابة مؤكدة الى حد الان منها 168 حالة وفاة و3861 حالة تعافي ولا تزال 360 حالة مصنفة نشطة.توفي 3 أشخاص من ولاية سوسة خلال ال48 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد منذ بدء ظهوره إلى 444 حالة وفاة، حسب ما ابرزته النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة حول تطور الوضع الوبائي ارتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس، امس الثلاثاء، الى 13600 مصاب بعد تسجيل 132 إصابة جديدة كشفتها 394 عينة تحليل من بينهم 13511 شخصا أصيبوا بالفيروس بعد إعادة فتح الحدود ولا تزال معتمدية سوسة جوهرة تسجل أكبر حصيلة يومية من الإصابات الجديدة، حيث سجلت امس الثلاثاء 38 إصابة تلتها معتمدية حمام سوسة ب19 إصابة بينما توزعت بقية الإصابات على جميع المعتمديات، ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 181 مصابا من بينهم 50 في حالة إنعاش وذلك الى جانب 26 مريضا من ولايات أخرى .لم تسجل ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية اية حالة وفاة بفيروس كورونا وذلك منذ مدة فترة بلغت فيها حالات الوفايات الناجمة عن الفيروس معدل 4 او 5 حالات وفاة يوميا، فيما ارتفعت الاصابات الجديدة الى 6547 اصابة بتسجيل 94 اصابة محلية جديدة، وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 128 حالة ليتطور اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 4492 حالة شفاء وبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز ل(وات) ان اغلب الاصابات المحلية الجديدة بفيروس "كورونا" تركزت بجزيرة جربة بعدد 66 اصابة منها 34 اصابة بميدون و25 اصابة بحومة السوق و7 اصابات باجيم، في حصيلة بدأت تتزايد وتيرتها بعد ان تم لليوم الثاني تعزيزها بفريق للتقصي حول فيروس "كورونا"، ما مكن مواطني معتمدية اجيم من اجراء التحاليل التي اتيحت لهم لاول مرة.اما بقية الاصابات فجاءت ببن قردان ب8 اصابات وجرجيس ب7 اصابات نتيجة نقص في التحاليل وارتفاع عدد اصابات معتمدية سيدي مخلوف الى 6 حالات، فيما استقر الوضع الوبائي نسبيا بمدنين الشمالية والجنوبية بتراجع الاصابات بهما الى 3 اصابات مع اصابة واحدة ببني خداش.وشملت الاصابات الجديدة 6 اعوان صحة ليرتفع عدد اصابات القطاع الصحي الى 191 اصابة، وهو ما اثر على سير الخدمات الصحية في عدد من المؤسسات الصحية ومنها المستشفى المحلي بجربة ميدون الذي اضطر اليوم الى اقتصار خدماته على الاستعجالي فقط بسبب وجود عدة اصابات في صفوف اطاراته البشرية .كما اصيب 5 تلاميذ بفيروس "كورونا" واطارين تربويين، ليتطور عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 209 اصابات ولدى الاطارات التربوية الى 86 اصابة.سجّلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء 113 إصابة جديدة و128 حالة شفاء و01 حالة وفاة امس الثلاثاء في منطقة دوّار هيشر، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية مكتب (وات ) في منوبة .وأضافت قدور، أن حالات الشفاء بالجهة ارتفعت الى 4205 حالة، وانه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين منوبة ووادي الليل ودوار هيشر والجديدة وبرج العامري وطبربة ، يبلغ عدد الحالات النشطة بالجهة 497 حالة منها 490 محل ايواء ذاتي، و07 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (229 حالة)، و طبربة (88حالة)، والمرناقية(51 حالة) ووادي اللّيل (48 حالة)، ودوار هيشر (41 حالة) والجديدة (21 حالة) وبرج العامري (11 حالة) ، والبطان (0 حالات).يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 4949 حالة اصابة بفيروس كورونا ، و247 حالة وفاة ،و4205 حالة شفاء.ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حتى يوم امس الثلاثاء في ولاية باجة الى 115 شخصا بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالمستشفي الجهوى حيث تزفّي امراة ولرجل عمرهما 72 سنة من مدينة باجة.وسجّلت أمس ايضا 49 اصابة جديدة ب"كورونا" بالجهة اغلبها بمدينة باجة (31 حالة) وتتوزع بقية الحالات على تبرسق(7 حالات) ومجاز الباب (5 حالات ) وتستور(3 حالات) ونفزة(حالتان) وعمدون (حالة واحدة) ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة في الجهة إلى 3933 اصابة من جملة 2393 تحليلا تم إجراؤها.من جهة أخرى سجّل تعافي 3359 شخصا من الفيروس بنسبة بلغت 85,40 بالمائة من جملة المصابين حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.