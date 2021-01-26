سيدي بوزيد: الهيئة الاداريةالجهوية للاتحاد الجهوي للشغل تقرر تنفيذ اضراب عام جهوي يحدد موعده لاحقا

وات -

أقرّت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل باشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، تنفيذ إضراب عام جهوي سيحدد موعده لاحقا بالتنسيق مع بقية مكونات المجتمع المدني بالجهة.وبين كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد لزهر القمودي في تصريح ل(وات)، أن الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد، قررت بعد تدارس الوضع على المستوى الوطني والجهوي، تنفيذ اضراب عام جهوي سيحدد موعده لاحقا.وبين الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريحه ل(وات)، أن الهيئات النقابية تتابع بكل اهتمام ما تشهده البلاد من احتجاجات شبابية وشعبية "جراء غياب سياسات من شأنها ان تحقق اهداف الثورة"، وأضاف أن المحتجين "يعبرون عن استنكارهم للالتفاف على نضالهم من طرف ائتلاف حاكم لا تهمه الا مصالحه ومصالح المحاور الاقليمية"، وفق تعبيره.واوضح حفيظ حفيظ أنه تم طرح الوضع الجهوي وخاصة تدني مستوى الخدمات في مختلف المرافق الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والفلاحية وفي كل المجالات وخاصة مسألة انجاز المشاريع الهامة في الجهة على غرار الطريق السيارة والمستشفى الجامعي، وأكد أن الهيئة الادارية الجهوية قررت مواصلة النضال في التحام مع بقية الجهات وستنفذ اضرابا عاما جهويا يحدد موعده بالتنسيق مع مختلف مكونات المجتمع المدني في ولاية سيدي بوزيد.