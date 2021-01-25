كأس افريقيا للأمم لأقل من 20 سنة: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة بوركينا فاسو

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يستهل المنتخب الوطني التونسي للأواسط مشاركته في كأس افريقيا للأمم لكرة القدم تحت 20 عاما، المقررة في موريتانيا من 14 فيفري الى 4 مارس 2021، بلقاء منتخب بوركينا فاسو يوم 15 فيفري القادم لحساب المجموعة الثانية.ويتبارى ابناء المدرب ماهر الكنزاري في الجولة الثانية مع المنتخب الناميبي يوم 18 فيفري على ان يختتموا مقابلاتهم ضمن الدور الاول بمواجهة منتخب جمهورية افريقيا الوسطى يوم 21 من نفس الشهر.ويتاهل الى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الاول والثاني الى جانب صاحبي افضل مرتبة ثالثة من المجموعات الثلاث.ويذكر ان المنتخبات الاربعة الاوائل في نهائيات موريتانيا ستتاهل الى نهائيات كاس العالم لهذه لفئة العمرية التي ستقام باندونيسيا عام 2023.وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي ضمن الدور الاول:الجولة الأولى : يوم 15 فيفري 2021بوركينا فاسو - تونسالجولة الثانية : يوم 18 فيفري 2021تــونس - ناميبياالجولة الثالثة : يوم 21 فيفري 2021تونــس - جمهورية إفريقيا الوسطىالمجموعة الاولى موريتانيا - الكامرون - اوغندا - الموزمبيقالمجموعة الثانية بوركينافاسو - تونس - ناميبيا - جمهورية افريقيا الوسطىالمجموعة الثالثة غانا - تنزانيا - غامبيا - المغرب