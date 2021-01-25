كأس افريقيا للأمم لأقل من 20 سنة: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة بوركينا فاسو

وات - يستهل المنتخب الوطني التونسي للأواسط مشاركته في كأس افريقيا للأمم لكرة القدم تحت 20 عاما، المقررة في موريتانيا من 14 فيفري الى 4 مارس 2021، بلقاء منتخب بوركينا فاسو يوم 15 فيفري القادم لحساب المجموعة الثانية.
ويتبارى ابناء المدرب ماهر الكنزاري في الجولة الثانية مع المنتخب الناميبي يوم 18 فيفري على ان يختتموا مقابلاتهم ضمن الدور الاول بمواجهة منتخب جمهورية افريقيا الوسطى يوم 21 من نفس الشهر.
ويتاهل الى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الاول والثاني الى جانب صاحبي افضل مرتبة ثالثة من المجموعات الثلاث.
ويذكر ان المنتخبات الاربعة الاوائل في نهائيات موريتانيا ستتاهل الى نهائيات كاس العالم لهذه لفئة العمرية التي ستقام باندونيسيا عام 2023.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي ضمن الدور الاول:
الجولة الأولى : يوم 15 فيفري 2021
بوركينا فاسو - تونس
الجولة الثانية : يوم 18 فيفري 2021
تــونس - ناميبيا
الجولة الثالثة : يوم 21 فيفري 2021
تونــس - جمهورية إفريقيا الوسطى
تركيبة المجموعات:
المجموعة الاولى موريتانيا - الكامرون - اوغندا - الموزمبيق
المجموعة الثانية بوركينافاسو - تونس - ناميبيا - جمهورية افريقيا الوسطى
المجموعة الثالثة غانا - تنزانيا - غامبيا - المغرب
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ويتبارى ابناء المدرب ماهر الكنزاري في الجولة الثانية مع المنتخب الناميبي يوم 18 فيفري على ان يختتموا مقابلاتهم ضمن الدور الاول بمواجهة منتخب جمهورية افريقيا الوسطى يوم 21 من نفس الشهر.
ويتاهل الى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الاول والثاني الى جانب صاحبي افضل مرتبة ثالثة من المجموعات الثلاث.
ويذكر ان المنتخبات الاربعة الاوائل في نهائيات موريتانيا ستتاهل الى نهائيات كاس العالم لهذه لفئة العمرية التي ستقام باندونيسيا عام 2023.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي ضمن الدور الاول:
الجولة الأولى : يوم 15 فيفري 2021
بوركينا فاسو - تونس
الجولة الثانية : يوم 18 فيفري 2021
تــونس - ناميبيا
الجولة الثالثة : يوم 21 فيفري 2021
تونــس - جمهورية إفريقيا الوسطى
تركيبة المجموعات:
المجموعة الاولى موريتانيا - الكامرون - اوغندا - الموزمبيق
المجموعة الثانية بوركينافاسو - تونس - ناميبيا - جمهورية افريقيا الوسطى
المجموعة الثالثة غانا - تنزانيا - غامبيا - المغرب
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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