الرابطة الاولى - مستقبل سليمان والنجم الساحلي يفوزان ويرتقيان الى المركز الثالث

وات - فاز مستقبل سليمان اليوم على ميدانه على النادي الافريقي بنتيجة 2-1 في اطار الدفعة الاخيرة من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وسجل لفريق مستقبل هدافه رشاد العرفاوي د12من ضربة جزاء ود83 وصعد مستقبل سليمان الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بمعية النادي الصفاقسي ونجم المتلوي والنجم الساحلي فيما بقي النادي الافريقي في المركز 13 قبل الاخير برصيد 7 نقاط وفي حمام سوسة فاز النجم الساحلي على مستقبل الرجيش بنتيجة 2-0 لحساب نفس الجولة بفضل ثنئاية مرتضى بن وناس د8 وصالح الحرابي د74 وارتقى النجم الساحلي الى المركز الثالث ب14 نقطة بينما حافظ مستقبل الرجيش على مركزه السابع ب12 نقطة
في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.
الاحد 24 جانفي
ملعب سليمان مستقبل سليمان 2 رشاد العرفاوي د12من ضربة جزاء ود83 النادي الافريقي 1 ادم الطاوس د37
ملعب حمام سوسة النجم الساحلي 2 مرتضى بن وناس د8 وصالح الحرابي د74 / مستقبل الرجيش صفر
امس السبت
ملعب بنزرت النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55) النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)
ملعب بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج) شبيبة القيروان 0
ملعب المنستير الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63) الاولمبي الباجي 0
ملعب المتلوي نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40) اتحاد تطاوين 0
ملعب المنزه الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56) الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.
الاحد 24 جانفي
ملعب سليمان مستقبل سليمان 2 رشاد العرفاوي د12من ضربة جزاء ود83 النادي الافريقي 1 ادم الطاوس د37
ملعب حمام سوسة النجم الساحلي 2 مرتضى بن وناس د8 وصالح الحرابي د74 / مستقبل الرجيش صفر
امس السبت
ملعب بنزرت النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55) النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)
ملعب بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج) شبيبة القيروان 0
ملعب المنستير الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63) الاولمبي الباجي 0
ملعب المتلوي نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40) اتحاد تطاوين 0
ملعب المنزه الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56) الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 219265