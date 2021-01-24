الرابطة الاولى - مستقبل سليمان والنجم الساحلي يفوزان ويرتقيان الى المركز الثالث

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فاز مستقبل سليمان اليوم على ميدانه على النادي الافريقي بنتيجة 2-1 في اطار الدفعة الاخيرة من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وسجل لفريق مستقبل هدافه رشاد العرفاوي د12من ضربة جزاء ود83 وصعد مستقبل سليمان الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بمعية النادي الصفاقسي ونجم المتلوي والنجم الساحلي فيما بقي النادي الافريقي في المركز 13 قبل الاخير برصيد 7 نقاط وفي حمام سوسة فاز النجم الساحلي على مستقبل الرجيش بنتيجة 2-0 لحساب نفس الجولة بفضل ثنئاية مرتضى بن وناس د8 وصالح الحرابي د74 وارتقى النجم الساحلي الى المركز الثالث ب14 نقطة بينما حافظ مستقبل الرجيش على مركزه السابع ب12 نقطةملعب سليمان مستقبل سليمان 2 رشاد العرفاوي د12من ضربة جزاء ود83 النادي الافريقي 1 ادم الطاوس د37ملعب حمام سوسة النجم الساحلي 2 مرتضى بن وناس د8 وصالح الحرابي د74 / مستقبل الرجيش صفرملعب بنزرت النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55) النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)ملعب بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج) شبيبة القيروان 0ملعب المنستير الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63) الاولمبي الباجي 0ملعب المتلوي نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40) اتحاد تطاوين 0ملعب المنزه الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56) الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)