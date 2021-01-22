مدنين: وفاة مصاب في أحداث العين السخونة أصيل معتمدية بني خداش

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توفي، اليوم الجمعة، بالمستشفى العسكري بالعاصمة، أحد المصابين في أحداث العين السخونة التي جدت في منتصف شهر ديسمبر الماضي بين عدد من أهالي معتمدية بني خداش من ولاية مدنين وأهالي معتمدية دوز من ولاية قبلي.وباعتبار حالة الوفاة الجديدة، يرتفع عدد الوفيات المنجرة عن المناوشات والمواجهات التي دارت بمنطقة العين السخونة باستعمال الهراوات وبنادق الصيد الخلاف، الى 3 وفيات من بني خداش، حيث توفي في وقت سابق مواطنان أحدهما بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين والاخر بمستشفى قابس.يذكر انه تم منذ فترة فتح تحقيق في ملابسات الاحداث التي أسفرت عن 3 وفيات وعدد الجرحى.