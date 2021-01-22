كوفيد 19: وزير الصحة يكشف عن تسجيل تونس يوم الخميس 21 جانفي حصيلة وفايات يومية هي الأعلى بأكثر من مائة حالة وفاة

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كشف وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الجمعة عن تسجيل تونس 100 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا يوم الخميس 21 جانفي الجاري، معربا عن قلقه من بلوغ هذه الحصيلة اليومية الأعلى للوفايات بكورونا منذ بدء انتشار هذا الوباء.وقال وزير الصحة في تصريح اعلامي على هامش تنظيم موكب تسليم تونس هبة أمريكية من المستلزمات الوقائية ضد كورونا، إن "هذه الحصيلة تمثل نتيجة مؤسفة جدا للفترة السابقة".وأفاد أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ستجتمع بعد ظهر اليوم من أجل تقديم مقترحاتها الى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا حول الاجراءات الممكن اتخاذها من أجل مكافحة المرض، قبل يومين فقط من انتهاء مرحلة الحجر الصحي الموجه الممتد الى غاية 24 جانفي الجاري، مؤكدا أن تقييم نتائج الحجر الصحي الموجه سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين.وكانت وزارة الصحة، أكدت في اخر حصيلة محينة لها، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها يوم الاربعاء 20 جانفي، بلغ 68 حالة وفاة ليرتفع اجمالي الوفيات إلى نحو 6 آلاف وفاة في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس أكثر من 2500 اصابة، ليصل العدد الجملي للماصبين بفيروس كورونا 190 ألفا و884 اصابة.يشار إلى ان أعلى حصيلة يومية قياسية سابقة في عدد الوفيات وقع تسجيلها يوم الاثنين الفارط ب 94 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد 19.