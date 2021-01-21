صفاقس: القسط الاول من مشروع الممرات العلوية على القاصة الحزامية عدد 4 يدخل حيز الاستغلال في موفى شهر مارس 2021

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أفاد والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، اليوم الخميس، بأن القسط الاول من مشروع الممرات العلوية على القاصة الحزامية عدد 4 أو ما يعرف بـ"حزام بورقيبة" سوف يدخل حيز الاستغلال من قبل مستعملي الطريق، على مستوى بوعصيدة بطريق تونس وتنيور من معتمدية ساقية الزيت، في موفى شهر مارس 2021، على أن يكون المشروع جاهزا بكل مكوناته في غضون 14 شهرا على أقصى تقدير، وفق تأكيده.وأوضح الوالي، في تصريح اعلامي، على هامش زيارة تفقد للمشروع أداها اليوم رفقة كل من المدير الجهوي للتجهيز ورئيس بلدية صفاقس والمقاول المكلف بالاشغال، أن تأخير جاهزية هذا المشروع عن آجاله الاولية يعود اساسا الى الظروف المناخية والجائية الوبائية التي تمر بها البلاد وما ترتّب عنها من حجر صحي شامل.وأضاف أن بعض الاشكاليات المتعلقة بالمتدخلين العموميين بخصوص شبكات صرف المياه المستعملة وصرف مياه الامطار والتنوير العمومي والماء الصالح للشراب حالت أيضا دون ذلك، فضلا عن جملة من الاشكاليات الفنية والعقارية التي تراوحت بين تسوية وضعيات عقارية مع بعض المواطنين و انتزاع بعض العقارات.وأشار إلى ان نسبة تقدّم الانجاز بالنسبة لمختلف اقساط المشروع تتراوح بين 54 و77 بالمائة، سيما منها التي انطلقت منذ سنتين، علاوة على أن ممثل المقاولات لا يشكو من أية اشكاليات بخصوص خلاص مستحقاته المالية.