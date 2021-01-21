مركز النهوض بالصادرات يخصص 8ر5 مليون دينار للمشاركات في التظاهرات والصالون المتخصصة خلال سنة 2012

كشف مركز النهوض بالصادرات، الخميس، عن تخصيص 8ر5 مليون دينار، في اطار برنامجه الترويجي في الخارج لسنة 2021، للمشاركة في التظاهرات والصالون المتخصصة، مقابل 4,8 مليون دينار خلال سنة 2020.وأضاف المركز، في بلاغ له، ان هذا البرنامج الذي تم اعداده بالتنسيق مع المنظمات المهنية والغرف التجارية والسفارات والممثليات التجارية للمركز، يرتكز على استهداف قطاعات اقتصادية ووجهات عالمية مع المحافظة على نسق البرنامج الترويجي بخصوص الأسواق التقليدية.وشدد على ان البرنامج، الذي يتضمن كذلك مشاركة بعثات اعمال واستقبال موردين، يعتمد مبدأ المرونة من خلال إمكانية تحيين البرنامج عند الاقتضاء مع تطور الوضع الوبائي الراهن لكوفيد -19 وفي حدود الإمكانيات المالية المتوفرة.وأكد مركز النهوض بالصادرات انه قام بدراسة مقترحات كل المتدخلين من المنظمات المهنية والغرف التجارية والسفارات والممثليات التجارية بالخارج وتشريكهم في تحديد الوجهات المقصودة والمواعيد التجاريّة ذات الأولويّة.ويتعلق الامر بالتوجه نحو الاسواق الخارجية التي تتمتع بديناميكية واختبار المنتوجات التونسية التي تعرف اقبالا في الخارج وتستجيب لطلبات الاسواق وتضمن التواصل الايجابي بين المشاركات في الصالونات المتخصصة وبعثات رجال الاعمال والمهمات التجارية.وسيشمل البرنامج الترويجي، كذلك، استقبال موردين في قطاعات مختلفة مشفوعة بمنصات عرض للمنتجات التونسية وذلك بالأسواق التقليدية على غرار فرنسا المانيا وايطاليا واسبانيا واسواق المغرب العربي و الامارات العربية المتحدة مع استهداف الاسواق الافريقية والاسواق القابلة للتطور مثل الدول الاسكندنافية وبولونيا الى جانب اليابان والصين وموسكو .ويستهدف البرنامج الترويجي قطاعات اقتصادية مختلفة مثل المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وخدمات الدراسات والاستشارات الهندسية.وسيشهد البرنامج الوطني للمعارض والصالونات بالخارج لسنة 2021، إدراج 4 تظاهرات عالمية جديدة على غرار صالون الأدوية - ميلانو (ايطاليا) و"بوليتاك " بمدينة ليون (فرنسا) وقمة لشبونة في مجال التكنولوجيات الحديثة للإتصال بالبرتغال وصالون المكونات الغذائية -باريس (فرنسا).وشهدت سنة 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، الغاء المشاركة في 15 تظاهرة حضوريا من قبل منظميها وتحويل سبع منها إلى صالونات افتراضية.ويسعى مركز النهوض بالصادرات من خلال هذا البرنامج الترويجي الى مزيد تعزيز العلاقات والشراكات داخل تونس وخارجها خاصة في ظل نفاذ المنتوجات التونسية الى أكثر من 166 وجهة تصديرية.