عشرات الشبان يتظاهرون في شارع بورقيبة للتعبير عن خيبة أملهم من "حصيلة عشر سنوات من الثورة "

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تظاهر عشرات الشبان من تلاميذ وطلبة وعاطلين عن العمل عشية اليوم الاربعاء في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لليوم الثاني على التوالي رافين شعارات تعبر عن "خيبة أملهم من حصيلة عشر سنوات من الثورة وتطالب بأسقاط منظومة الحكم الحالية".وجرت المظاهرة في كنف الهدوء ولم تشهد اي استخدام من القوة لا من قبل المتظاهرين ولا من قبل قوات الأمن.وكانت مظاهرة جرت عشية أمس وشارك فيها عدد أكبر من المتظاهرين شهدت تدفعا بين المشاركين وقوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لفرض تراجع المتظاهرين وتفريقهم.وطالب المتظاهرون بتغيير منظومة الحكم المنبثقة عن دستور 2014 وباطلاق سراح الموقوفين في المظاهرات التي شهدتها مختلف جهات البلاد وبتوفير الشغل للشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية.