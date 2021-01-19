الهايكا تسلط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على قناة "التاسعة" بسبب "خرق ينال من كرامة المرأة"

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قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، تسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينارعلى القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" بسبب "خرق ينال من كرامة المرأة" .كما دعا مجلس الهيئة في بلاغ اصدره اليوم الثلاثاء، قناة "التاسعة" إلى سحب الجزء المتعلق بالخرق المسجل من حلقة برنامج "ديما لاباس" من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها، وذلك استنادا لما تضمنته من مس من صورة المرأة ونيل من كرامتها وانتهاك لكرامة الإنسان.ويتعلق الجزء موضوع الخرق المسجل من حلقة برنامج "ديما لاباس" التي تم بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020، بحسب تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة، بفقرة ترفيهية اتخذت شكل مسابقة قدمها مقدم البرنامج "نوفل الورتاني" وضيفه "عبد الرزاق الشابي" وقاما خلالها بتوجيه فتاتين مشاركتين في المسابقة ما جعلهما في وضع مهين، بحسب العبارات المستعملة في تنشيط الفقرة.وأشارت الهايكا إلى أن القناة واصلت بث مضامين تنال من الكرامة الانسانية وتتعارض مع قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، رغم قرار الهيئة السابق القاضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة المذكورة والذي يجعلها في حالة عود.وذكرت هيئة الاتصال السمعي والبصري بأن هذا الوضع ينال من صورة المرأة وكرامتها في مخالفة لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومقتضيات المرسوم عدد 116 والفصول 13، 14، 24 و25 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.وأشارت إلى أنه سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2020، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة"، في شخص ممثلها القانوني، نظرا لارتكاب خرق يتعلق بانتهاك كرامة الإنسان، إلا أنها واصلت بث مضامين تنال من الكرامة الانسانية وتتعارض مع قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية بما يجعلها في حالة عود على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116.