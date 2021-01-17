نابل: إصابة عون أمن و حرق سيارة إدارية في اعمال شغب بالهوارية

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 22:17 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - تعرضت مساء اليوم الأحد، سيارة إدارية تابعة لمركز الشرطة البلدية بالهوارية من ولاية نابل الى الاعتداء بزجاجات حارقة من قبل عدد من الشبان، وفق ما أكده مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة وأكد المصدر ذاته، إصابة عون أمن بحروق على مستوى الوجه وقد تم نقله إلى المستشفى المحلي بالهوارية لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4 شبان من بين المجموعة التي قامت بأعمال الشغب.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218872



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news

الأحد 17 جانفي 2021 | 4 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:31 15:09 12:36 07:30 06:00
12°
 15° % 66 :الرطــوبة
تونــس
6.69 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-914°-915°-719°-918°-11
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة