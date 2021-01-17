نابل: إصابة عون أمن و حرق سيارة إدارية في اعمال شغب بالهوارية

وات -

تعرضت مساء اليوم الأحد، سيارة إدارية تابعة لمركز الشرطة البلدية بالهوارية من ولاية نابل الى الاعتداء بزجاجات حارقة من قبل عدد من الشبان، وفق ما أكده مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة وأكد المصدر ذاته، إصابة عون أمن بحروق على مستوى الوجه وقد تم نقله إلى المستشفى المحلي بالهوارية لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4 شبان من بين المجموعة التي قامت بأعمال الشغب.