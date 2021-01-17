المهدية : القوات الأمنية تفرق مجموعات من الافراد قامت بغلق شوارع رئيسية بمناطق مختلفة من الولاية

وات -

تواصل القوات الأمنية ب، مساء الأحد، تفريق عدد من الشباب والمراهقين الذين أشعلوا العجلات المطاطية في عدد من الشوارع الرئيسية بعدة مناطق من الجهة رغم إقرار الحكومة حظرا للجولان بداية من الساعة الرابعة مساء.وخرجت مجموعات من الشباب، لا يتجاوز عدد المجموعة الواحدة عشرة أفراد، بكل من قصور الساف والبرادعة وبرج عريف والمهدية ورجيش وملولش ليشعلوا العجلات المطاطية ويقطعوا بعض الطرقات بالحجارة وحاويات النفايات.وأكد مصدر أمني لـ"وات" أنه "لا وجود لأعمال تخريبية ولا لالتحامات مع القوات الأمنية التي اضطرت لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين".وحاول بعض الأفراد من منطقة برج عريف بمعتمدية المهدية اقتحام محل لبيع الخمور قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية وتفرقهم فيما وصلت تعزيزات أمنية لمعتمدية ملولش للسيطرة على مجموعة من الأفراد تجمهروا قرب مركز الأمن بالمنطقة.وتعمل الشرطة والحرس الوطنيين على استعادة الأمن وحماية الأهالي وممتلكاتهم في الوقت الذي يتناقل فيه أهالي المهدية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي تخوفهم من أهداف تخريبية محتملة لهذه التحركات.يشار إلى أن عديد الجهات تعرف، منذ إقرار حجر صحي شامل منذ الخميس 14 جانفي الجاري، تحركات ليلية شارك فيها مراهقون وشبان وشهد بعضها أعمال سلب لعدد من المحلات.