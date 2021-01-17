إيقاف 13 شخصا خلال أعمال شغب جدت ليلة أمس بعدد من أحياء مدينة المنستير

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أوقفت الوحدات الأمنية الليلة الفارطة وفي إطار الدور الزجري وحماية الممتلكات العامة والخاصة 13 شخصا بصدد محاولة تعطيل الحياة العادية ، وسيتم إحالتهم اليوم الأحد على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، وفق ما أفاد به (وات) الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.وأوضح بن صالح أنّ بعض الأحياء بمدينة المنستير كحي سيدي نصر ، والبساتين والعقبة، وطريق القيروان شهدت قيام مجموعة من الشبان بأعمال شغب ومحاولة قطع الطرقات وحرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات تصدت لهم الوحدات الأمنية، مشيرا إلى أن من بين الأشخاص الذين وقع إيقافهم قصر لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة .ودعا الاولياء الى الاعتناء بأطفالهم ومنعهم من المشاركة في أعمال الشغب ، ومكوّنات المجتمع المدني الى مؤازرة مجهودات الوحدات الأمنية في التصدي لمثل هذه الظواهر، مؤكدا أنّ الوحدات الأمنية ستواصل تطبيق القانون والتصدي لكلّ من تسول له نفسه القيام بأية أعمال تخريبية وإجرامية.من جهة اخرى قامت الوحدات الأمنية من أمن وطني وحرس وطني بحملة أمنية كبرى لمراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي والحظر الصحي الشامل ، وأسفرت هذه الحملة عن تحرير 198 مخالفة بما فيها سحب الرخص وبطاقات رمادية لوسائل نقل لم تلتزم بعدم التنقل بين المدن إلاّ للضرورة القصوى، وتحرير 150 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وحجز وثائق ل 3 مقاهي وغلقها غلقا فوريا بسبب مخالفتها للحجر الصحي الشامل ، حسب ما أفاد مراد بن صالح.وحررت الوحدات الأمنية خلال ذات الحملة الأمنية وفي إطار دورها التوعوي الذي توليه أهمية كبرى 260 تنبيه متعلق بوجوب الإلتزام بالحظر الصحي تم