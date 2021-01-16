القيروان: مجهولون يحرقون العجلات المطاطية بعدد من شوارع المدينة والامن يوقف عددا منهم

وات -

عمد مجهولون مساء اليوم السبت إلى غلق عدد من شوارع مدينة القيروان وحرق العجلات المطاطية في خرق واضح لحظر الجولان الذي تعيشه تونس منذ يوم 14 جانفي الجاري وقد تدخلت الوحدات الامنية لفتح الطرقات وتفريقهم وتم ايقاف عدد منهم.وقد عمد المجهولون الى رشق عدد من السيارات الامنية لدى توجهها الي احد أحياء المدينة لاعادة فرض النظام وتفريق هؤلاء الأشخاص.وتجدر الإشارة إلى أن اغلب من عمدوا الى القيام بهذه التحركات الليلية، شباب لا تتجاوز أعمارهم ال 20 عاما كما يتواجد بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، وفق ما عاينته صحفية وات بالجهة.وتجوب حاليا وحدات أمنية شوارع المدينة لفرض احترام تطبيق القانون والسهر على ممتلكات المواطنين.ويشار الى ان البلاد تعيش حجرا صحيا شاملا لمدة 4 أيام وحظر جولان بداية من الساعة الرابعة مساء إلى السادسة صباحا.