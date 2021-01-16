الدكاترة المعطلون عن العمل يعلقون تنفيذ اضراب الجوع الى حين الاعلان عن مخرجات الجلسة المرتقبة مع رئاسة الجمهورية مطلع الاسبوع القادم

وات -

قرر الدكاترة المعطلون عن العمل الذين ينفذون منذ خمسة أيام اضراب جوع وحشي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليق تنفيذ الاضراب عن الطعام الى حين الاعلان عما ستفرزه الجلسة المرتقبة مطلع الاسبوع القادم بين رئاسة الجمهورية وممثلين عن الدكاترة المعطلين عن العمل المعتصمين.وأفاد الممثل عن الدكاترة المعطلين عن العمل وعضو لجنة التفاوض، مالك حاجي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، عشية اليوم السبت، أن قرار تعليق اضراب الجوع جاء إثر زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم، الى مقر اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل بوزارة التعليم العالي وتعهده بمعالجة ملفهم قصد إيجاد الحلول المناسبة له.وأوضح أن مخرجات الجلسة المرتقبة مع رئيس الجمهورية ستحدد مسار اضراب الجوع الوحشي، معربا عن الأمل في أن يقع التوصل الى حل نهائي يقطع مع سياسة "اللامبالاة التي تعتمدها السلطة التنفيذية مع هذا الملف الذي خاض فيه الدكاترة المعطلون عن العمل حراكا احتجاجيا متواصلا منذ 29 جوان 2020"، حسب تعبيره.ومن جهتها، ذكرت أنيسة صغير وهي احدى المضربين عن الطعام وحاصلة على دكتوراه في الالكترونيك، أن الأطباء قاموا بتقديم الاسعافات الاولية للدكاترة المضربين عن الطعام وعددهم 10 وتعكرت الحالة الصحية لثلاث منهم قبل نقلهم الى المستشفى.وأضافت أن المصالح الطبية بالمستشفى قد احتفظت بأحد الدكاترة لتدهور حالته الصحية فيما تم السماح للبقية بالمغادرة بعد استقرار حالتهم الصحية.ومن ناحيتها، قالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، سامية عبو، في تصريح لـ(وات)، إن الحالة الصحية للدكاترة المعطلين عن العمل الذين ينفذون اضراب جوع حرجة وفق ما عاينته لدى زيارتها الى مقر الاعتصام بوزارة التعليم العالي، مستنكرة صمت السلط المعنية بملف الدكاترة المعطلين العمل مما أدى الى وصولهم الى هذه الحالة الحرجة.واعتبرت أن جلسة العمل المرتقبة مع رئاسة الجمهورية يومي الاثنين أو الثلاثاء من الاسبوع القادم هي بادرة جيدة ساهمت في رفع معنويات المضربين عن الطعام من الدكاترة المعطلين عن العمل وسيتم فيها بحث مقترحاتهم وتفعيل الحلول الممكنة الضامنة للحد الادنى من كرامتهم.ودعت رئاسة الحكومة الى تفعيل الحلول الممكنة الكفيلة باخراجهم من هذه الازمة خاصة وأن الدكاترة المعطلين عن العمل قد اقترحوا جملة من الحلول الممكنة في العديد من الجلسات التفاوضية ولم يقع التفاعل معها أو الاستجابة لها.وشددت عبو على ضرورة تثمين القدرات العلمية للدكاترة وتوظيفها في المواقع المناسبة بما من شأنه أن يحفظ كرامتهم.وكانت علامات الإرهاق والوهن بادية على وجوه المضربين عن الطعام الذين افترشوا الأرض ببهو وزارة التعليم العالي، وفق ما عاينته موفدة (وات) في خامس يوم من إضراب الجوع الذي تمسكوا بتنفيذه رغم إقرار الحجر الصحي الشامل منذ يوم الخميس المنقضي، احتجاجا على تجاهل السلط المعنية لمطالبهم واحتجاجاتهم المتواصلة منذ أشهر.