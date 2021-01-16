نصاف بن علية: تنفيذ حجر صحي موجه في تونس بداية من الاثنين 18 جانفي الجاري

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أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم السبت أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس ويتواصل الى يوم الأحد 17 جانفي الجاري سيتبعه اقرار حجر صحي موجه بداية من يوم الاثنين المقبل الى غاية يوم 24 جانفي الجاري تبعا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كوروناوأضافت بن علية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل مؤكدة أنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة و انهيار المنظومة الصحيةوأوضحت أن الحجر الصحي الموجه الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ يوم 18 جانفي الجاري يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعاتو التنقل بين المدن وحظر الجولان و تنظيم العمل على فوجين مع تطبيق العمل عن بعدوذكرت أن اللجنة العلمية كانت قد تقدمت الى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا بمقترح يدعو الى فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 3 أسابيع غير أن تطبيقه لمدة يتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد المسبق من باقي القطاعات لذا ارتأت الهيئة أن يقتصر تنفيذه على أربعة أيام على أن يليه حجر صحي موجهولفتت نصاف بن علية الى أن تسجيل أعلى حصيلة للاصابات اليومية بتاريخ 14 جانفي الجاري ( 4170 حالة ) كان نتيجة للترفيع في عدد التحاليل التي بلغت أكثر من 15 ألف تحليل مبرزة في هذا الخصوص أن الترفيع في عدد التحاليل سيمكن من تحديد المستوى الحقيقي لانتشار المرض حسب تقديرهاوأضافت في هذا الصدد أن الفرق الطبية رفعت في أعمال التقصي وفي عدد التحاليل المخبرية المنجزة من 6 آلافالى 15 ألف تحليل من أجل التعرف على نطاق انتشار الفيروس التاجي في كافة الجهاتجدير بالتذكير أن وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها مساء أمس الجمعة عن تسجيل أعلى حصيلة للاصابات بفيروس كورونا قدرت بتاريخ 14 جانفي الجاري ب4170 إصابة جديدة بالفيروس لتتخطى بذلك حصيلة الاصابات بكورونا 175 ألف حالة وبلغ عدد الوفيات 5528 وفاة منذ ظهور الجائحة مطلع مارس 2020