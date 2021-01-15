إنطلاق القناة التلفزية التربوية في أقل من شهر لتستهدف في مرحلة أولى تلاميذ الباكالوريا

وات -

من المبرمج ان يكون الانطلاق الفعلي للقناة التلفزية التربوية في أجل لا يتجاوز الشهر من الآن، في إطار مشروع ينجز بالتعاون بين وزارة التربية ومؤسسة التلفزة التونسية، وفق ما أفاد به عضو اللّجنة الفنية والبيداغوجية لبعث القناة التربوية مختار الخلفاوي.وقال الخلفاوي في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة، إن هذا المشروع التربوي سيرى النور قريبا، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد الجانب البيداغوجي وتحديد روزنامة تسجيل دروس تلفزية مصورة موجهة في مرحلة أولى بالأساس إلى تلاميذ الباكالوريا بمختلف الشعب.وستركز القناة التلفزية التربوية بعد الانتهاء من جميع التراتيب القانونية والفنية، على تقديم حصص مراجعة لدروس الثلاثي الأول واستئناف الدروس وفق البرامج الرسمية في الثلاثيين الثاني والثالث لتلاميذ الباكالوريا.وأضاف الخلفاوي إنه تم لهذا الغرض تكوين متفقدين قاموا بدورهم بتكوين مدرسين حول أسس وتقنيات التدريس عبر التلفزيون وكيفية استخدام شاشات العرض التفاعلية وأدوات التعليم عن بعد.وأرجع اختيار تلاميذ الباكالوريا في مقدمة الفئات المستهدفة من القناة التربوية إلى أهمية هذا الامتحان الوطني بالنسبة إلى التلاميذ والأولياء، مؤكدا أن التجربة ستتوسع على بقية المستويات التعليمية بداية من السنة المقبلة مع إطلاق باقة من القنوات التربوية.وأوضح ان بعث هذه القناة التلفزية التربوية يأتي ضمن مشروع استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار تداعيات الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا على التعليم، لكنه يطمح إلى إرساء منظومة التعلم عن بعد عبر التلفزة ومنصات التعليم الالكتروني إلى جانب استنهاض التعليم الحضوري في ظروف أحسن بعد أن تنجلي الجائحة.وشهدت السنة الدراسية الحالية اضطرابا بسبب تعليق الدروس في عدد من المعاهد والمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتم الإعلان عن تعليق الدروس من الخميس 14 جانفي الجاري إلى 24 جانفي 2021.واشتكي عديد الأولياء من تراجع التحصيل المعرفي لأبنائهم بسبب إلغاء الثلاثي الثالث من الموسم الدراسي الماضي، فضلا عن اعتماد نظام الافواج والدراسة يوما بيوم ناهيك عن الانقطاع المتكرر في التدريس بسبب تفشي جائحة كورونا دون إرساء منظومة تعليمية عن بعد إلى حد الآن.وللإشارة فقد تم التوقيع على الملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بالقناة التربوية بين وزارة التربية والتلفزة التونسية يوم 13 جانفي الجاري بين وزير التربية فتحي السلاوتي والرئيس المدير العام للتلفزة التّونسية الأسعد الداهش ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي.