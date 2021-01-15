مديرة كبار السن: مؤسسات رعاية كبار السن سجلت 7 وفيات و 134 اصابة بكورونا المستجد منذ ظهور الجائحة في تونس

وات -

سجلت مؤسسات رعاية كبار السن 7 حالات وفاة بين المسنين جراء كوفيد- 19 و134 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف كبار السن والإطار المشرف على رعايتهم، منذ ظهور الجائحة في تونس، وفق مديرة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، إيمان بالشيخ التي أكدت خلو هذه المؤسسات حاليا من أية إصابة.وأكدت في تصريح ل-(وات) اليوم الجمعة، أن المسنين من بين الفئات ذات الأولوية في الحصول على التلقيح المزمع اقتناؤه خلال الفترة القادمة موضحة أن الإصابات بكوفيد 19 لدى المسنين المقيمن بمؤسسات رعاية المسنين بلغت 101 إصابة .وأفادت، أن حصيلة الإصابات توزعت بين 51 حالة بمؤسسات رعاية كبار السن في القطاع الخاص، و50 حالة بالقطاع العمومي، في حين قدرت حصيلة الاصابات في صفوف الأعوان ب 33 حالة بين القطاعين العام والخاص.وشهد قطاع مؤسسات رعاية كبار السن، تعافي 127 حالة حاملة للفيروس، وفق ما ذكرته المسؤولة، مؤكدة، خلو مؤسسات رعاية كبار السن حاليا من أية إصابة بالمرض.وذكرت، أن الوزارة تجدد طلبها دوريا إلى المؤسسات بتطبيق البروتكول الصحي من أجل التوقي من الجائحة، لافتة، إلى أن عمليات التعقييم يقع تنفيذها بشكل يومي ويتم فرض التباعد البدني من أجل ضمان سلامة كبار السن المقيمين بمراكز الرعاية.